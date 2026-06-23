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“அப்பா எங்கப்பா?” CM விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி-குலுங்கி சிரித்த EPS! வைரல் மொமண்ட்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:02 PM IST

CM Vijay Kutty Story In TN Assembly : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று பரபரப்பாக நடந்து முடிந்ததை அடுத்து, விஜய் சொன்ன குட்டிக்கதையை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூர்ந்து கவனித்து, குலுங்கு சிரித்த நிகழ்வு தற்போது வைரலாகி வருகிறது. 

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சட்டமன்றம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை, ஜூன் 23ஆம் தேதியான இன்று காலை 9.30க்கு தொடங்கியது. நேற்றைய நிகழ்வில், எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்பட பிற கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு முதல்வர் விஜய் இன்று பதிலுரை கொடுத்தார்.

 

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தவெக

தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி, தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 40 நாட்கள் முடிவடைந்திருக்கிறது. இந்த நாட்களில், தவெக கட்சி என்னென்ன செய்தது, மக்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன என்பதை, முதல்வர் விஜய் இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் எடுத்துரைத்தார். கூடவே, எதிர்கட்சிகள் மீதான கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளையும் முன் வைத்தார்.

 

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கட்சி நிதி

குறிப்பாக, “Party Fund" அதாவது கட்சி நிதி எனும் பெயரில் பல்வேறு ஊழல் நடந்ததாக முதல்வர் விஜய் குற்றம் சாட்டினார். அப்போது எதிர்கட்சியான திமுக உறுப்பினர்கள் எழுந்து, “ஆதாரத்துடன் பேசுங்கள்” என்று அமளியில் ஈடுபட்டனர். சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் முதல்வர் பேசிய பேசும் போது குறிப்பெடுத்துக்கொண்டு, பின்னர் கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் என்று கூறினார்.

 

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ஊழல்

முதல்வர் பேசிய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் பேசிக்கொள்ளுங்கள் என சபாநாயகர் சொன்னதை ஏற்க மறுத்தனர். “கட்சி நிதி எனும் பெயரில் ஊழல் செய்துள்ளதாக முதல்வர் சொல்கிறார். தைரியம் இருந்தால், எந்த கட்சி என்று சொல்லுங்கள், நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம்” என்று எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார். 

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குட்டி ஸ்டோரி

முதல்வர் விஜய், திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்த பிறகு ஒரு குட்டி ஸ்டோரியை கூறினார். “ஒரு ஊர்ல, பெரியவர் ஒருவர் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு கண்ணுக்கு மேல கை வைத்து சுத்தி முத்தி தேடிட்டு இருந்தாராம். அப்போ ஒரு சின்ன பையன், ’என்ன தேட்றீங்க?’ என கேட்க, ‘இல்ல தம்பி, இங்கதான் உங்க அப்பா இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க, எங்க அவர காணோம்’ என்றாராம்” இதை சொல்லிவிட்டு, “எங்களுக்கும் நக்கலா, நையாண்டியா சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் குட்டி கதை எல்லாம் சொல்லத்தெறியும்” என்று கூறினார். இதை, எதிரில் அமர்ந்திருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ரசித்து சிரித்துக்கொண்டிருந்தார். இந்த மொமன், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

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பஞ்ச் வசனம்

முதல்வர் விஜய், கடந்த ஆட்சியில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்ததோடு,  “மக்கள் பணத்தில் இருந்து ஒரு பைசா தொட மாட்டோம், தொடவும் விட மாட்டோம், தொட்டா விட மாட்டோம், இதுக்கு முன்னாடி தொட்டவங்களையும் விட மாட்டோம்” என்று பஞ்ச் வசனமும் பேசினார். 

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விஜய் பேச்சு

விஜய், ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் இல்லாமல் பேச மாட்டார், எதுவும் பேச தெரியாது என எதிர்கட்சியினர் பல நாட்களாக விமர்சனங்களை வைத்து வந்த நிலையில், இன்றைய சட்டமன்ற நிகழ்வு அனைவரையும் சர்ப்ரைஸ் ஆக்கியிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
CM Vijay
EPS

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