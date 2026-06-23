/“அப்பா எங்கப்பா?” CM விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி-குலுங்கி சிரித்த EPS! வைரல் மொமண்ட்..

குட்டி ஸ்டோரி
முதல்வர் விஜய், திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்த பிறகு ஒரு குட்டி ஸ்டோரியை கூறினார். “ஒரு ஊர்ல, பெரியவர் ஒருவர் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு கண்ணுக்கு மேல கை வைத்து சுத்தி முத்தி தேடிட்டு இருந்தாராம். அப்போ ஒரு சின்ன பையன், ’என்ன தேட்றீங்க?’ என கேட்க, ‘இல்ல தம்பி, இங்கதான் உங்க அப்பா இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க, எங்க அவர காணோம்’ என்றாராம்” இதை சொல்லிவிட்டு, “எங்களுக்கும் நக்கலா, நையாண்டியா சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் குட்டி கதை எல்லாம் சொல்லத்தெறியும்” என்று கூறினார். இதை, எதிரில் அமர்ந்திருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ரசித்து சிரித்துக்கொண்டிருந்தார். இந்த மொமன், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.