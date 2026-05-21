Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சென்னைக்கே அதிக அமைச்சர்கள்... 7 பேரின் சொத்து மதிப்பு இதோ

சென்னைக்கே அதிக அமைச்சர்கள்... 7 பேரின் சொத்து மதிப்பு இதோ

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 21, 2026, 05:44 PM IST|Updated: May 21, 2026, 05:44 PM IST

TN Ministers Net Worth : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மொத்தம் 33 பேர் தற்போது இடம்பெற்றுள்ளனர். இதில் 7 பேர் சென்னை மாவட்ட எம்எல்ஏ ஆவர். இந்த 7 அமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பை இங்கு காணலாம்.

1/7

மரிய வில்சன் சொத்து மதிப்பு

மரிய வில்சன்:  ஆர்.கே. நகர் தொகுதியின் எம்எல்ஏ-வான இவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.9 கோடி. கடன்: 4 கோடி. இவர் மீது 2 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.

2/7

குமார் சொத்து மதிப்பு

குமார்: வேளச்சேரி தொகுதி எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார். இவர் மீது எவ்வித குற்ற வழக்குகளும் இல்லை. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.117 கோடி, கடன்: ரூ.1 கோடி ஆகும்.

3/7

ராஜ்மோகன் சொத்து மதிப்பு

ராஜ்மோகன்: எழும்பூர் எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார். இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.2 கோடி, கடன்: ரூ.30 லட்சம்

 

4/7

வெங்கட ரமணன் சொத்து மதிப்பு

வெங்கட ரமணன்: மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார். இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.5 கோடி, கடன்: ரூ.25 லட்சம்

5/7

ஆதவ் அர்ஜுனா சொத்து மதிப்பு

ஆதவ் அர்ஜுனா: வில்லிவாக்கம் எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார், இவர் மீது ஒரு குற்ற வழக்கு உள்ளது. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.534 கோடி, கடன்: ரூ.26 கோடி

6/7

புஸ்ஸி ஆனந்த் சொத்து மதிப்பு

என்.ஆனந்த்: தி. நகர் எம்எல்ஏவான இவர் 8ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார். இவர் மீது 3 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.7 கோடி, கடன்: ரூ.3 கோடி

7/7

விஜய் சொத்து மதிப்பு

விஜய்: முதலமைச்சரும், பெரம்பூர் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான இவர் 12ஆம் வகுப்பு நிறைவு செய்துள்ளார். இவர் மீது 2 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.648 கோடி, கடன்: ரூ.7 கோடி

Tags:
TVK Cabinet
CM Vijay
Aadhav Arjuna
Marie Wilson
Tamil News
Tamilnadu
Bussy Anand

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TNPSC : நீட் வினாத்தாள் லீக்! டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

TNPSC : நீட் வினாத்தாள் லீக்! டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

TNPSC9 min ago
2

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்னும் 4 நாட்களில் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்

Sun Transit19 min ago
3

மெட்டா நிறுவனத்தின் பணி நீக்கத்தால் தவிக்கும் ஐடி ஊழியர்கள்...

Meta19 min ago
4

Rahu Peyarchi: ராகுவின் பிடியில் இருந்து விடுதலை.. 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறும்!

Rahu Peyarchi34 min ago
5

5 நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்! இந்திய அரசியலை அதிரவைக்கும் 'கரப்பான்பூச்சிகள்'

BJP vs CJP45 min ago