/சென்னைக்கே அதிக அமைச்சர்கள்... 7 பேரின் சொத்து மதிப்பு இதோ

TN Ministers Net Worth : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மொத்தம் 33 பேர் தற்போது இடம்பெற்றுள்ளனர். இதில் 7 பேர் சென்னை மாவட்ட எம்எல்ஏ ஆவர். இந்த 7 அமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பை இங்கு காணலாம்.
மரிய வில்சன்: ஆர்.கே. நகர் தொகுதியின் எம்எல்ஏ-வான இவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார். இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.9 கோடி. கடன்: 4 கோடி. இவர் மீது 2 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
குமார்: வேளச்சேரி தொகுதி எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார். இவர் மீது எவ்வித குற்ற வழக்குகளும் இல்லை. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.117 கோடி, கடன்: ரூ.1 கோடி ஆகும்.
ராஜ்மோகன்: எழும்பூர் எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார். இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.2 கோடி, கடன்: ரூ.30 லட்சம்
வெங்கட ரமணன்: மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார். இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.5 கோடி, கடன்: ரூ.25 லட்சம்
ஆதவ் அர்ஜுனா: வில்லிவாக்கம் எம்எல்ஏவான இவர் பட்டதாரி ஆவார், இவர் மீது ஒரு குற்ற வழக்கு உள்ளது. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.534 கோடி, கடன்: ரூ.26 கோடி
என்.ஆனந்த்: தி. நகர் எம்எல்ஏவான இவர் 8ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார். இவர் மீது 3 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.7 கோடி, கடன்: ரூ.3 கோடி
விஜய்: முதலமைச்சரும், பெரம்பூர் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான இவர் 12ஆம் வகுப்பு நிறைவு செய்துள்ளார். இவர் மீது 2 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. இவரின் சொத்து மதிப்பு: ரூ.648 கோடி, கடன்: ரூ.7 கோடி