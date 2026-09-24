/மதுராந்தகத்தில் CM விஜய் நாளை பரப்புரை... யாருக்கெல்லாம் அனுமதி?

CM Vijay Maduranthakkam Campaign: மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய் நாளை (செப். 25) பரப்புரை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, பரப்புரை கூட்டம் குறித்து தவெக சார்பில் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் சூழலில், இரண்டு தொகுதிகளிலும் அனல் பறக்க பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இந்த இரு தொகுதிகளிலும் முறையே மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகியோர் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றார்கள். தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு 12 நாட்களில் அவர்கள் தங்களின் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டனர். தற்போது அதே நபர்கள் தவெக சார்பில் வேட்பாளர்களாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், தவெக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு கேட்டு முதலமைச்சர் விஜய் வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட உள்ளார். செப். 25ஆம் தேதியான நாளை மதுராந்தகம் தொகுதியிலும், செப். 30ஆம் தேதி தாராபுரம் தொகுதியிலும் முதல்வர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். (File Image : X)
அந்த வகையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி அருகே முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய் பங்கேற்கும் பரப்புரை நிகழ்ச்சி மாலை 3 மணி அளவில் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை அனுமதிக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுக்க முழுக்க, அனுமதி பெற்றவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியாக மாவட்ட நிர்வாகிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தவெக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (File Image : X)
QR குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவுச் சீட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ள 5 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும்; வேறு யாருக்கும் கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது என்றும் உறுதிப்பட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டானது கட்சியால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (File Image : X)
மேலும் பொதுமக்கள் மற்றும் தொண்டர்களின் பாதுகாப்புக் கருதி, கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், பள்ளி மாணவ - மாணவியர், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் குன்றியவர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்கான QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்படவில்லை என்றும்; எனவே இவர்கள் யாரும் கண்டிப்பாக வர வேண்டாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (File Image : X)
QR குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டு, நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள உள்ளவர்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமதிச் சீட்டு இல்லாத தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும்; எனவே, முதலமைச்சர் விஜய்யின் பரப்புரை நிகழ்ச்சியைத் தொலைக்காட்சி, சமூக வலைத்தள நேரலைகளில் கண்டுகளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. (File Image : X)