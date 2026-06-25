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CM விஜய் அணிந்திருக்கும் சட்டையின் விலை! அடேங்கப்பா..இவ்வளவா?

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:42 AM IST

CM Vijay Shirt Price : தமிழ்நாடின் முதல்வரான சி.ஜோசப் விஜய், சமீபத்தில் தன்னுடைய  பிறந்தநாளை நடிகை த்ரிஷாவுடன் கொண்டாடியிருந்தார். இதையடுத்து, அப்போது அவர் அணிந்திருந்த சட்டையின் விலை தற்போது இணையத்தில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

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தமிழக சிஎம்

தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்த விஜய், தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். இவர் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேல் ஆகியிருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

 

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விஜய்

முதல்வர் விஜய், ஜூன் 22ஆம் தேதி 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இவருக்கு சட்டப்பேரவையில் வாழ்த்துகளும் தெரிவிக்கப்பட்டது. முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு, பல அரசியல் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்ததையடுத்து தமிழ்நாடே ஒரே ஒருவரின் வாழ்த்துக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தது.

 

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த்ரிஷா பதிவு

அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது, நடிகை த்ரிஷாவின் பதிவிற்காகத்தான். ஏற்கனவே இருமுறை இவர் விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் பேசுபொருளான நிலையில், மூன்றாவதாக முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாள் முடிந்த அடுத்த நாள் த்ரிஷா ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்தார். இதுவும், மக்கள் மத்தியில் வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

 

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ஷர்ட்

புகைப்படத்தில் விஜய் அணிந்திருக்கும் ஷர்ட் குறித்த விவரங்களும் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இந்த ஷர்ட், Mango எனும் வெளிநாட்டு பிராண்டை சேர்ந்ததாம். இதன் சந்தை மதிப்பீடு சுமார் ரூ.5,500 என கூறப்படுகிறது. 

 

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போட்டோ

விஜய், இந்த ஷர்ட்டை இதற்கு முன்னாளும் பலமுறை உபயோகித்திருப்பதால் த்ரிஷா பதிவிட்டது, AI புகைப்படமாக இருக்குமோ என சந்தேகிக்கப்பட்டது. மக்கள், இது AI புகைப்படமாக இருந்தாலும் தங்களுக்கு இதை பார்க்கும் போது அப்செட் ஆவதாக கூறி வருகின்றனர். 

TAGS:
CM Vijay
Shirt Price

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