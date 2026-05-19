CM விஜய் வாங்கும் மாத சம்பளம் எவ்வளவு? சலுகைகள் என்னென்ன?

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 19, 2026, 09:54 AM IST|Updated: May 19, 2026, 01:05 PM IST

தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய்யின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு? அவருக்கு கிடைக்கும் சலுவகைகள் என்னென்ன? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் வென்று தனிப்பெறும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து மே 10 ஆம் தேதி விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். கட்சியை தொடங்கி இரண்டு வருடங்களே ஆன ஒருவ்ர் ஆட்சியை பிடித்தது இந்தியாவின் அனைத்தும் மாநிலங்களிலும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

 

30 வருடத்திற்கு மேல் திரைத்துறையில் வெற்றிகரமாக பயணித்த இவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். இவரது வெற்றிக்கு இவரின் பிரபலமே முக்கிய காரணம். முதலமைச்சரான விஜய்யின் மீது மக்களுக்கு பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. அதனை வெற்றிகரமாக செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சினிமாவில் 150 கோடிக்கு மேல் சம்பளம் வாங்கிய விஜய்யின் தற்போதைய சம்பளம் எவ்வளவு? முதலமைச்சருக்கான சலுகைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

 

விஜய் முதலமைச்சர் ஆன பின்னர் மாதம் ரூ. 2 லட்சத்து 5 ஆயிரம் சம்பளம் பெறுகிறாராம். கோடியில் சம்பளம் பெற்று வந்த இவர் தற்போது லட்சத்திற்கு மாறி உள்ளார். 

விஜய்-க்கு கிடைக்கும் சலுகைகள்: குண்டு துளைக்காத 3 சொகுசு கார்கள், மாதம் 1 லட்சம் வரை பெட்ரோல், டீசல் அலவன்ஸ் வழங்கப்படுகிறது. 

பாதுகாப்பு: Z+ பாதுகாப்பு, கான்வாய் வாகனங்கள், கமேண்டோ பாதுகாப்பு, ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்கள் போன்ற பலத்த பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது. 

முதலமைச்சருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் உயர்தர மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. அத்துடன், அவரது இல்லம் மற்றும் அலுவலகப் பணிகளில் ஈடுபடும் பணியாளர்களின் மாதாந்திர ஊதியத்தை அரசே முழுமையாக ஏற்கும். முதலமைச்சரின் அவசர மற்றும் அலுவல்முறை பயணங்களுக்காக ஹெலிகாப்டர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அவரது ரயில் மற்றும் விமானப் பயணங்களுக்கான அனைத்துச் செலவுகளையும் அரசாங்கமே ஏற்கும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

 

Vijay Salary Comparison: இந்தியாவின் முக்கிய நடிகர்களின் ஒருவராக திகழும் விஜய், தனது கடைசி இரண்டு படங்களான தி கோட் மற்றும்  ஜனநாயகன் படங்களுக்கு 200 ரூபாய் கோடி சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. 

இந்த நிலையில், சினிமாவில் இருந்து முழுமையாக மக்கள் சேவையில் இறங்கி உள்ள விஜய் தற்போது முதலமைச்சரால ரூ. 2.85 லட்சம் மட்டுமே சம்பளமாக பெறுகிறார். 

