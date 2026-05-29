/முதல்வர் விஜய் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்க ‘சிக்மா’! ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான அறிவிப்பு..

தமிழ் திரையுலகில், புது இயக்குநராக அறிமுகமாகி இருப்பவர் ஜேசன் சஞ்சய். இவரது முதல் படமான ‘சிக்மா’ விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி வெளியாகி இருக்கிறது.
முதல்வர் விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய், சிக்மா திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சந்தீப் கிஷன் நடிக்கிறார். இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருக்கிறார், முதல்வர் விஜய். இவரது மகன் ஜேசன் சஞ்சய் வெளிநாட்டில் திரைப்படக்கலை பயின்றிருக்கிறார். இவர் தமிழில் முதன் முதலாக அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியிருக்கும் படத்தின் பெயர், ’சிக்மா’. இதனை லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்திருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது.
சிக்மா படத்திற்கு தமன் இசையமைத்திருக்கிறார். இவர், ஏற்கனவே ஜேசன் சஞ்சயின் தந்தையும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வருமான விஜய்யின் பல படங்களுக்கும் இசையமைத்திருக்கிறார்.
சிக்மா திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படம், வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த படம், ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜேசன் சஞ்சய்யின் இந்த படம் வெளியான பிறகு, அவருக்கு அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகள் வரலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த படம் வெளியான பிறகுதான் எதுவாக இருந்தாலும் தெரியும்.