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‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! குஷியில் ரசிகர்கள்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 16, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:53 PM IST

முதல்வர் விஜய், சினிமாவில் இருந்து விலகுவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு அண்டை மாநிலங்களில் தொடங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம் இதோ.

முதல்வர் விஜய், கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சினிமா உலகில் இருந்து ரசிகர்களை மகிழ்வித்த எண்டர்டெயினராக இருந்தார். ஆனால், அரசியலில் எப்போது நுழைய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாரோ அப்போதே தான் திரையுலகிருந்து விலகப்போவதாக அறிவித்து விட்டார். அவர், one last time திரையுலகில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம்தான், ஜனநாயகன். இந்த படம் வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

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ஜனநாயகன்

பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு, முதல்வர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் தற்போது வெளியாக இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால், படத்தை ரிலீஸ் செய்வதில் 6 மாதங்களுக்கும் மேல் தாமதம் ஆகிவிட்டது.

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ஹெச்.வினோத்

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படத்தை கே.வி.என் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு சமீபத்தில்தான், ஏ சான்றிதழ் கிடைத்தது.

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கேரக்டர்

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில், விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். கூடவே முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜு, ஸ்ரீநாத் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று சமிபத்தில் அறிவிப்பு வெளியானது.

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டிக்கெட் விலை

முதல்வர் விஜய் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு ஒரு சில மாநிலங்களில் தொடங்கப்பட்டுள்லது. இதில், முதல் காட்சிக்கான முன்பதிவு டிக்கெட் விலையானது ரூ.800 முதல் ரூ.1600 வரை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

 

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பெங்களூரு

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு நகரமாக இருக்கும் பெங்களூரு உள்ளிட்ட சில நகரங்களில் மட்டும் தற்போதைக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
Jana Nayagan
vijay

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