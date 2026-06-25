/பேருந்தில் பயணித்த முதல்வர் விஜய்.. சீட்டில் அமர்ந்ததும் செய்த செயல்.. வைரல் மோமட்ஸ்!

CM Vijay Bus Ride Latest: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் புதிய பேருந்துகள் இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய், பெரம்பூர் செல்லும் 29A பேருந்தில் ஏறி விஜய் பயணம் செய்தார். முன்னிருக்கையில் அமர்ந்து, வீடியோ எடுத்தவாரும் முதல்வர் விஜய் பயணம் செய்தார்.
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தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் ரூ.127.21 கோடியில் 300 புதிய பேருந்து சேவைகளை முதல்வர் விஜய் இன்று (ஜூன் 25) தொடங்கி வைத்தார். தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் 300 புதிய பேருந்துகளை தொடங்கி வைத்தார்.
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சென்னை உட்பட 6 கோட்டங்களில் 164 டீசல் பேருந்துகள், 134 சிஎன்ஜி பேருந்துகள் என மொத்தம் 300 பேருந்துகளை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய் பேருந்தில் பயணம் செய்தார். சுமார் 4 கி.மீட்டர் பேருந்தில் முதல்வர் விஜய் பயணம் செய்தார். இந்த வீடியோவும், புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
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பெரம்பூர் செல்லும் 29A பேருந்தில் ஏறிய முதல்வர் விஜய், அங்கிருக்கும் நடத்துனர், ஓட்டுநரிடம் கலந்துரையாடினார். முன்னிருக்கையில் அமர்ந்து வீடியோ எடுத்தவாரும், பொதுமக்களை பார்த்து கையசைத்தப்படியும் முதல்வர் விஜய் பயணம் செய்தார்.
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காமராஜர் சாலையில் பேருந்தில் பயணம் செய்த விஜய், நடத்துனரிடம் பணம் கொடுத்து, டிக்கெட்டும் எடுத்துள்ளார். மேலும், நடத்துனருடன் முதல்வர் விஜய் புகைப்படமும் எடுத்துக் கொண்டார். மேலும், அவர்களிடம் பேருந்தின் தரம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
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சுமார் 4 கி.மீ தூரத்திற்கு பயணம் செய்த முதல்வர் விஜய், பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் தலைமைச் செயலகம் சென்றார். அவருக்கு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் அவருக்கு பேருந்து மாதிரியை பரிசாக வழங்கினார்.
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முதல்வர் விஜய்யின் பேருந்து பயணத்தின்போது, அமைச்சர்கள் தமிழன் பார்த்திபன், ஆனந்த் மற்றும் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர். முதல்வர் விஜய்யின் பேருந்து பயணம் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.