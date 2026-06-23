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விஜய்க்கு திரிஷா வாங்கிய கேக் ரகசியம்... இது சென்னையில் கிடைக்காது - ஏன் தெரியுமா?

Written BySudharsan G
Published: Jun 24, 2026, 12:27 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:27 AM IST

முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு திரிஷா வாங்கியிருக்கும் tiramisu கேக் சென்னையில் கிடைக்காதாம். அந்த கேக் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டது? என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

விஜய் திரிஷா கேக்1/5

விஜய் திரிஷா கேக்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, நடிகையும் அவரது தோழியுமான திரிஷா அவரது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த புகைப்படம் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

விஜய் திரிஷா கேக்2/5

விஜய் திரிஷா கேக்

சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்பட்ட இந்த புகைப்படத்தில், விஜய்யும் திரிஷாவும் அருகருகே அமர்ந்துள்ளனர். விஜய்யின் முன் 2 பெரிய கேக்குகளும், 3 சின்ன கேக்குகளும் (Tiramisu) உள்ளன. விஜய்யின் முகத்தில் புன்னகையையும் காண முடிந்தது.

விஜய் திரிஷா கேக்3/5

விஜய் திரிஷா கேக்

ஆனால், அதை தாண்டி அந்த கேக்குகள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டன என்ற கேள்வியும் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது, இந்த கேக் எங்கு கிடைக்கும் என்றும் கூட சிலர் சமூக வலைதளங்களிலும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர். அந்த வகையில், அந்த 3 Tiramisu கேக்குகள் எங்கிருந்தது வந்தது என்பது சுவாரஸ்யமான தகவல் வந்துள்ளது.

விஜய் திரிஷா கேக்4/5

விஜய் திரிஷா கேக்

திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படத்தை வைத்து பார்த்ததில், Concu Cakes and patisserie (Since 2012) என Tiramisu கேக்கை சுற்றியிருந்த கவரில் பார்க்க முடிந்தது. சென்னையில் இது எங்கு கிடைக்கிறது? என தேடி பார்த்ததில், இது சென்னையில் கிடைக்காது என்ற பதில்தான் கிடைத்தது. இன்ஸ்டாகிராமில்  Concu Cakes and patisserie நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், மும்பை ஆகிய நகரங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும் என பதிவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, விஜய்க்காக திரிஷா பெங்களூரு அல்லது மற்ற இடங்களில் வாங்கி வந்திருக்கலாம் அல்லது மற்றவர்கள் மூலம் வரவழைத்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

விஜய் திரிஷா கேக்5/5

விஜய் திரிஷா கேக்

இது ஒருபுறம் இருக்க, Concu Cakes and patisserie நிறுவனம் திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படத்தை தொடர்ந்து, அந்த Tiramisu கேக்கின் படத்துடன் பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளது. அந்த பதிவில், Swiggy மற்றும் Zomato மூலம் கிடைக்கிறது. ஆனால் இன்னும் சென்னையில் வரவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், IYKYK (If You Know, You Know - உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும்) என விஜய் - திரிஷா புகைப்படத்தை குறிக்கும் வகையில் நகைச்சுவையாக பதிவிட்டுள்ளது. நீங்கள் நினைப்பதை விட விரைவில் வரும் என்றும் அடைப்புக்குறிக்குள் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

TAGS:
CM Vijay
Trisha

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