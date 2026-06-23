/விஜய்க்கு திரிஷா வாங்கிய கேக் ரகசியம்... இது சென்னையில் கிடைக்காது - ஏன் தெரியுமா?

விஜய் திரிஷா கேக்
திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படத்தை வைத்து பார்த்ததில், Concu Cakes and patisserie (Since 2012) என Tiramisu கேக்கை சுற்றியிருந்த கவரில் பார்க்க முடிந்தது. சென்னையில் இது எங்கு கிடைக்கிறது? என தேடி பார்த்ததில், இது சென்னையில் கிடைக்காது என்ற பதில்தான் கிடைத்தது. இன்ஸ்டாகிராமில் Concu Cakes and patisserie நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், மும்பை ஆகிய நகரங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும் என பதிவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, விஜய்க்காக திரிஷா பெங்களூரு அல்லது மற்ற இடங்களில் வாங்கி வந்திருக்கலாம் அல்லது மற்றவர்கள் மூலம் வரவழைத்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.