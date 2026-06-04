/CM விஜய் தலைமையில் முதல்முறை... கூடுகிறது அமைச்சரவை - என்னென்ன அறிவிப்புகள் வரலாம்?

TN Cabinet Meeting : முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக அமைச்சரவை கூடுகிறது. வரும் ஜூன் 5ஆம் தேதி (நாளை - வெள்ளிக்கிழமை) கூடும் இந்த அமைச்சரவையில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளன? தவெக அரசிடம் இருந்து என்னவெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம்? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த மே 4ஆம் தேதி வெளியானது. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து வந்த திமுக, அதிமுக இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை மட்டுமே வென்ற நிலையில், தவெக 108 இடங்களை வென்றிருந்தது. இந்நிலையில், பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சராக விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று சுமார் 25 நாட்களுக்குப் பிறகு தமிழ்நாடு அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதல்முறையாக நடைபெற இருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், ஐயூஎம்எல், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியின் அமைச்சர்கள் உள்பட அனைவரும் பங்கேற்கிறார்கள். 1952ஆம் ஆண்டுக்கு பின், தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் கூட்டணி கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வரும் ஜூன் 5ஆம் தேதி காலை 11 மணியளவில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இந்த அமைச்சரவை கூட்டமம் நடைபெறும். இக்கூட்டத்தில் புதிதாக தொழில் முதலீடுகள் குறித்து ஆலோசனை இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. ஒரு முக்கியமான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலமைச்சர் முன்னிலையில் இன்று (ஜூன் 4) கையெழுத்தாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, அதற்கு அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் நேற்று (ஜூன்) முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்தார்கள். அடுத்தடுத்த நாட்களில் முக்கியமான தொழில் முதலீடுகள், அதாவது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் புதிய முதலீடுகள் குறித்து அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படலாம்.
கொள்கை ரீதியாக சில முக்கியமான முடிவுகள் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் என்று தகவல்கள் கூறுகின்றன. டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான முடிவு அமைச்சரவையில் எடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது. அதுமட்டுமின்றி, அடுத்து வரும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், ஆளுநர் உரையுடன் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் விரைவில் கூட இருக்கிறது. எனவே, அதுகுறித்தும், ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற வேண்டிய அம்சங்கள் என்னென்ன போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் தவெக அரசின் பல கொள்கை முடிவுகள் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படலாம். அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு முடிவில் அரசு தரப்பில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து முக்கியமான விளக்கம் கொடுக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.