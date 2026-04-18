கோயம்பேடு - டிரேட் சென்டர் மெட்ரோ... ஜூன் மாதம் வராது? - காரணம் இதுதான்!

Chennai Metro Rail Latest News Updates: சென்னை மக்களின் நீண்டநாள் காத்திருப்பான கோயம்பேடு - டிரேட் சென்டர் மெட்ரோ லைன் திட்டம், வரும் ஜூன் மாதம் மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என கூறப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தற்போது இந்த மெட்ரோ லைன் நடைமுறைக்கு வர இன்னும் காலம் எடுக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சென்னை மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஒரு முக்கிய தீர்வாக மெட்ரோ ரயில். மெட்ரோ ரயிலின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் முழு வீச்சில் நகர் முழுவதும் நடைபெற்று வருகின்றன. முதற்கட்டத்தில், இரண்டு வழித்தடங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கும் நிலையில், 2ஆம் கட்டத்தில் மூன்று வழித்தடங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
ஏற்கெனவே, 2ஆம் கட்டப் பணிகளில், பூந்தமல்லி பைபாஸ் - வடபழனி இடையே மெட்ரோ ரயில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது. 2ஆம் கட்டத்தில் மாதவரம் டூ சோழிங்கநல்லூர் வழித்தடம் 5வது வழத்தடமாக உள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் கோயம்பேடு முதல் சென்னை டிரேட் சென்டர் வரையிலான பணிகள் தற்போது மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
கோயம்பேடு முதல் சென்னை டிரேட் சென்டர் வரையிலான மெட்ரோ பணிகள், வரும் ஜூன் மாதத்திற்குள் இந்தப் பணிகளை முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், தற்போது வரும் ஜூன் மாதத்தில் கோயம்பேடு - டிரேட் சென்டர் மெட்ரோ கொண்டுவரப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என கூறப்படுகிறது. அது தொழில்நுட்பக் கோளாறோ அல்லது நிதிப் பற்றாக்குறையோ இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.
சென்னை மெட்ரோவின் 5வது வழித்தடத்தில் சுமார் 12 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த பணிகள் தற்போது 75 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. தண்டவாளம் அமைத்தல் மற்றும் மேம்பாலக் கட்டுமானங்கள் போன்ற பெரிய அளவிலான பொறியியல் பணிகள் சுமார் 1,500 பணியாளர்களைக் கொண்டு தடையின்றி நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால், மெட்ரோ நிலையங்களின் உட்புறப் பணிகள் மற்றும் நுழைவு வாயில் அமைக்கும் பணிகளில்தான் தற்போது சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
கோயம்பேடு, விருகம்பாக்கம், ராமாபுரம், முகலிவாக்கம், மணப்பாக்கம் மற்றும் சென்னை டிரேட் சென்டர் உள்ளிட்ட 8 முக்கிய மெட்ரோ நிலையங்கள் இந்த வழித்தடத்தில் உள்ளன. இதன் இறுதிக்கட்டப் பணிகளுக்கு அதிக அளவிலான மனித உழைப்பு தேவைப்படுகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, சுமார் 800 தொழிலாளர்கள் தேவைப்படும் இடத்தில், வெறும் 400 பேர் மட்டுமே பணியாற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு முக்கியக் காரணமாகச் சொல்லப்படுவது மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலே...
தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பெருமளவில் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருக்கிறார்கள். இதனால் மெட்ரோ நிலையங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் வேகம் குறைந்துள்ளன. இருப்பினும், இரட்டை அடுக்குச் சாலை (Double-decker stretch) அமைக்கும் பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடந்து வருகின்றன. ஆனால், பயணிகள் நிலையத்திற்குள் வந்து செல்வதற்கான நுழைவுப் பாதைகள் முழுமையடையாமல் போனால், ஜூன் மாதம் ரயில்களை இயக்குவது சந்தேகம்தான்.
இதுகுறித்து மெட்ரோ அதிகாரிகள் தரப்பில் கேட்டபோது, "இந்தத் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை தற்காலிகமானதுதான். வரும் மே மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், (அதாவது வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து) தொழிலாளர்கள் மீண்டும் பணிக்குத் திரும்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்றார்கள். மேலும், மே மாத இறுதிக்குள் பணிகளை முடுக்கிவிட்டால் மட்டுமே ஜூன் மாத காலக்கெடுவை எட்ட முடியும் என்ற நெருக்கடியில் மெட்ரோ நிர்வாகம் உள்ளதாக தெரிகிறது.
சென்னை மக்களின் இந்த வழித்தடத்திற்காக நெடுங்காலமாக காத்திருக்கின்றனர். கோயம்பேடு - டிரேட் சென்டர் மெட்ரோ லைன் திட்டமிட்டபடி ஜூன் மாதம் திறக்கப்படுமா? அல்லது காலக்கெடு தள்ளிப்போகுமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.