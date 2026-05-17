/மீண்டும் மீண்டுமா... 2 நாளில் 3 ரூபாய் உயர்வு... CNG விலை ஏற்றத்தால் ஷாக்!

CNG Price Hike: ஆட்டோ மற்றும் கார்களில் அதிகம் பயன்படுத்தும் CNG எரிவாயு விலை கடந்த 48 மணிநேரத்தில் ஒரு கிலோவுக்கு 3 ரூபாய் அளவில் உயர்ந்துள்ளது. இது ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு மட்டுமின்றி பொதுமக்களுக்கும் அதிகம் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
உலகம் முழுவதும் கடும் நெருக்கடியான சூழல் நிலவுகிறது. மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமாக, எரிபொருள் தட்டுபாடு உலக அளவில் எதிரொலிக்க தொடங்கியிருக்கிறது. இந்தியாவில் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் கடந்த மார்ச் முதல் தொடர்ச்சியாக உயர்ந்து வந்தது. கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல், CNG உள்ளிட்ட எரிபொருள் விலையும் உயர்ந்தன.
சென்னையை பொருத்தவரை பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.103.67 (+2.87 ரூபாய்) ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.95.25 (+2.96 ரூபாய்) ஆகவும் உயர்ந்தன. வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ.928 ஆக தொடர்கிறது, ஆனால் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் கடந்த மாதம் ரூ.3,237 (+990.50 ரூபாய்) என உயர்ந்தது. அதேநேரத்தில் CNG ஒரு கிலோ தொடர்ச்சியாக ரூ.91.50 என்ற விலையில் விற்பனையாகிறது.
சென்னையை பொருத்தவரை பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.103.67 (+2.87 ரூபாய்) ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.95.25 (+2.96 ரூபாய்) ஆகவும் உயர்ந்தன. வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூ.928 ஆக தொடர்கிறது, ஆனால் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் கடந்த மாதம் ரூ.3,237 (+990.50 ரூபாய்) என உயர்ந்தது. அதேநேரத்தில் CNG ஒரு கிலோ தொடர்ச்சியாக ரூ.91.50 என்ற விலையில் விற்பனையாகிறது.
இதில் CNG பொதுவாக இந்தியாவில் பேருந்து, ஆட்டோ, கார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிலும் CNG ஆட்டோக்கள் அதிகரித்துவிட்டன. இந்த CNG ஆட்டோக்களில் பெட்ரோல்/டீசல் பேக்-அப் இருக்கும். ஆனால், அவை குறைந்த அளவிலேயே இருக்கும். ஆட்டோவை நீண்ட தூரத்திற்கு இயக்க வேண்டும் என்றால் CNG அவசியம். எனவே தான், தற்போது ஆட்டோ மற்றும் கேப் கார்கள் அனைத்தின் சவாரி விலையும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில், CNG விலை கடந்த 48 மணிநேரத்தில் (2 நாள்களில்) 2 முறை உயர்ந்துள்ளது, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களையும், கேப் ஓட்டுநர்களையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. டெல்லியில் உள்ள இந்திரபிரஸ்தா கேஸ் லிமிடெட் (IGL) நிறுவனம் CNG விலையை கிலோவுக்கு 1 ரூபாய் அளவில் உயர்த்தி உள்ளது. இதனால், ஒரு கிலோ CNG விலை ரூ.80.09 ஆகவும், நொய்டா மற்றும் காசியாபாத் பகுதிகளில் ரூ.88.70 ஆகவும் விற்பனையாகிறது. இதன்மூலம் டெல்லியில் முதல்முறையாக CNG விலை 80 ரூபாயை கடந்துள்ளது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மே 15) கிலோவுக்கு 2 ரூபாய் விலை உயர்ந்தது. இதனால், டெல்லியில் CNG விலை ரூ.79.09 ஆக உயர்ந்தது. அதாவது, கடந்த இரண்டு நாள்களில் மட்டும் CNG ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.3 அளவில் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் கேப் ஓட்டுநர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். இந்த நிலைமை எப்போது சீராகும் என்றும் தங்களின் அச்சத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் பயணிகளின் சவாரியின் விலையும் அதிகரிக்கும். டெல்லியில் விலை உயர்ந்தாலும் சென்னையில் விரைவில் விலை ஏற்றம் அடையுமோ என்ற அச்சமும் இங்கு உள்ளது. இப்போதே சென்னையில் CNG நிலையங்களில் இரவு - பகல் பாராமல் நூற்றுக்கணக்கான ஆட்டோக்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்பதை பார்க்க முடிகிறது.