இளநீர் அனைவருக்கும் நல்லது இல்லை! யார் யார் தவிர்க்க வேண்டும் தெரியுமா?

குறைந்த கலோரி, அதிக எலக்ட்ரோலைட்டுகள் என எண்ணற்ற நன்மைகளை கொண்ட இளநீர், ஒரு இயற்கையான சூப்பர் டிரிங்காக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இது அனைவருக்கும் ஏற்றதல்ல.
சர்க்கரை நோயாளிகள் இளநீரில் இயற்கையான சர்க்கரை உள்ளது. இது, பழச்சாறுகளை விட குறைவாக இருந்தாலும், சர்க்கரை நோயாளிகளின் ரத்த குளுக்கோஸ் அளவை அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக, பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட இளநீரில் கூடுதல் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, சர்க்கரை நோயாளிகள் இளநீரை தவிர்ப்பது அல்லது மருத்துவ ஆலோசனைக்குப் பிறகு மிகவும் குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
ஒவ்வாமை தேங்காய் ஒவ்வாமை என்பது அரிதானது என்றாலும், சிலருக்கு இது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். இளநீர் குடித்த சில நிமிடங்களில் அரிப்பு, தடிப்பு, வீக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உடனடியாக அதனை நிறுத்திவிட வேண்டும். சில நிலைகளில், இது சுவாச பிரச்சனைகள் அல்லது 'அனாபிலாக்ஸிஸ்' எனப்படும் உயிருக்கு ஆபத்தான ஒவ்வாமைக்கு வழிவகுக்கக்கூடும்.
சிறுநீரக கோளாறு இளநீரில் பொட்டாசியம் சத்து மிக அதிகம். சிறுநீரகங்கள் சரியாக செயல்படாத நிலையில், அதிகப்படியான பொட்டாசியத்தை உடலால் வெளியேற்ற முடியாது. இதனால், ரத்தத்தில் பொட்டாசியத்தின் அளவு அதிகரித்து, 'ஹைபர்கேலீமியா' என்ற ஆபத்தான நிலை ஏற்படும்.
சளி, இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் இளநீர் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் தன்மை கொண்டது. இது, கோடைக்காலத்தில் நன்மை அளித்தாலும், சளி, இருமல் அல்லது காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது, அதனை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். இதன் குளிர்ச்சித் தன்மை, சளி உற்பத்தியை அதிகரித்து, நோயிலிருந்து குணமடைவதைத் தாமதப்படுத்தலாம்.
உயர் ரத்த அழுத்தம் இளநீரில் உள்ள பொட்டாசியம், ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். ஆனால், ஏற்கனவே உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்காக மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள், இளநீர் பருந்தும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், மருந்து மற்றும் இளநீர் இரண்டும் சேர்ந்து, ரத்தத்தில் பொட்டாசியத்தின் அளவை அபாயகரமான அளவிற்கு அதிகரிக்கக்கூடும்.
எலக்ட்ரோலைட் கட்டுப்பாடு கடுமையான இதய நோய் அல்லது சிறுநீரகப் பாதிப்பு காரணமாக, மருத்துவர்களால் பொட்டாசியம் குறைந்த உணவு முறையை பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டவர்கள், இளநீரை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும்.