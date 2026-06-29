/கோவை: ஆவின் பால் விலையில் மாற்றம்! ஜூலை 1 முதல் ரூ.2 கூடுதலாக செலுத்தணும்.. அதிரடி அறிவிப்பு!

Coimbatore Aavin Latest News: கோவையில் ஆவின் பால் மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.2 தள்ளுபடி ரத்து செய்யப்ட்டுள்ளதாக மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டமைப்பில் கீழ் ஆவின் நிறுவனம் செயல்பட்டு வரகிறது. குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு ஆவின் பால் விற்பனை செய்து வருகிறது. இதனால், மக்கள் பெரிதும் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஆவின் நிர்வாகம் அதிர்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கோவையில் ஆவின் பால் மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.2 தள்ளுபடி ரத்து செய்யப்ட்டுள்ளதாக மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறை ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வர உள்ளதாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பில், கோவை மாவட்டத்தில் ஆவின் பால் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் ஜூலை 11 முதல் 25ஆம் தேதிக்குள் தொகையினை கைப்பேசி மூலம் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ள வேடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாதாந்திர பால் அட்டை வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் லிட்டர் ஒன்றுக்கு இரண்டு ரூபாய் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டு வருவதாக நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கு இனி எம்ஆர்பி விலையிலேயே பால் விற்பனை செய்யப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இதனால், மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பால் விநியோகத்தை சீரமைக்க செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் முன்பதிவு, கமிஷன் கழித்தல் உள்ளிட்ட புதிய நடைமுறைகள் இருக்கும் என கோவை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புதிய நடைமுறை ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் அமலாகும் நிலையில், பால் முகவர்களுக்கு பால் தேவை பட்டியல் பாக்கெட் அடிப்படையில் கணக்கிடுவதற்கு பதிலாக, இனி பெட்டி அடிப்படையில் தேவைப்பட்டியல் வழங்கப்படும் என ஆவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், வரும் ஜூலை 1 முதல் 2 ரூபாய் லிட்டருக்கு கூடுதலாக கொடுத்து பால் வாங்கி வேண்டிய நிலை இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.