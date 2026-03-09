பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! மருதமலை கோயிலில் இனி இதற்கு தடை.. அதிரடி உத்தரவு

Marudhamalai Temple Mobile Phone Ban: மருதமலை கோயிலில் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டுப்பாடுகள் நாளை (மார்ச் 10) முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.
Marudhamalai Temple Latest News: அதாவது, மருதமலை முருகன் கோயிலுக்கு செல்போன் கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு நாளை முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.
தமிழ் கடவுள் என அழைக்கப்படும் முருகப்பெருமானுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, உலகம் முழுவதும் பக்தர்கள் உள்ளன. தமிழகத்தில் முருகப்பெருமானுக்கு ஆறுபடை வீடுகள் உள்ளன. அதில், ஏழாம் படை வீடு என்று அழைக்கப்படுவது கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில்.
இந்த கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். மருதமலை கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் நாள்தோறும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம், கந்த சஷ்டி ஆகிய முக்கிய விசேஷ தினங்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.
மருதமலை கோயிலில் முருகப்பெருமான் 600 அடி உயரமுள்ள மலையில் இருக்கிறார். எனவே, பக்தர்கள் மலைப்பாதை மற்றும் படிக்கட்டுகள் வழியாக கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்கின்றனர். மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்து மினி பேருந்து வசதி உள்ளது.
மேலும், கார், பைக், ஆட்டோ மூலம் கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்யலாம். இந்த நிலையில் தான், மருதமலை கோயில் நிர்வாகம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பக்தர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, நாளை (மார்ச் 10) முதல் மருதமலை கோயிலில் செல்போன் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ராஜகோபுரம் நுழைவாயில் முதல் ஆதிமூலவர் சன்னதி வரையும், சுப்பிரமணிய சுவாமி சன்னதி மற்றும் பாம்பாட்டி சித்தர் சன்னதி வரை செல்போன் பயன்படுத்த தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கோயில் உட்பிரகாரம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த கோயில் வளாகம் வரையும் செல்போன் பயன்படுத்த தடை செய்யப்படுகிறது. இந்த விதிமுறை நாளை (மார்ச் 10) முதல் அமலுக்கு வர உள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மருதமலை கோயிலில் பக்தர்கள் ராஜகோபுரம் மற்றும் கொடிமரம் முன்பு பக்தர்கள் செல்போனில் புகைப்படம் எடுத்து வருகின்றனர். இது தொடர்பாக பக்தர்கள் புகார் அளித்த நிலையில், கோயில் நிர்வாகம் செல்போன் பயன்படுத்த தடை விதித்துள்ளது.