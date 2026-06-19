/உஷார் மக்களே! கோவையில் நாளை மின்தடை.. எங்கெல்லாம்? முழு லிஸ்ட்

Coimbatore Power Cut June 20: கோவையில் நாளை (ஜூன் 20) மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக சில பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.
கோயம்பத்தூர் மாவட்டத்தில் தினமும் ஏதேனும் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை (ஜூன் 20) சனிக்கிழமை சில பகுதிகளில் இந்த மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருக்கிறது.
இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் சேவை இருக்காது என மின் பகிர்மான கழகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
அதன்படி, பாசூர், பூசாரிபாளையம், இடையர்பாளையம், செல்லனூர், அயிமாபுதூர், ஒட்டர்பாளையம், ஜீவா நகர், அன்னூர் மேட்டுப்பாளையம், மேட்டுக்காடுபுதூர் ஆகிய பகுதிகளிலும்
அம்மாசெட்டிபுதூர், புதுப்பாளையம், பூலுவபாளையம், அன்னூர், படுவம்பள்ளி, கஞ்சப்பள்ளி, காக்காபாளையம், சொக்கம்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகை, ஆலங்கொம்பு, ஜடையம்பாளையம், தேரம்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளிலும் நாளை (ஜூன் 20) மின் சேவை இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே இப்பகுதி மக்கள் தாங்கள் திட்டமிட்டு வைத்திருக்கும் பணிகளை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக தொட்டியில் தண்ணீர் சேமித்து வைப்பது, போன், லேப்டாப் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு சார்ஜ் ஏற்றி கொள்ளவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.