/கோவையில் நாளை (ஜூன் 29) மின்தடை.. எந்தெந்த பகுதிகளில் தெரியுமா? மின்வாரியம் அறிவிப்பு

Coimbatore Power Cut June 29: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஜூன் 29ஆம் தேதியான நாளை மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பராமரிப்பு பணிகளுக்காக காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்த அறிவிப்பை மின்வாரியம் முன்கூட்டியே வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஜூன் 29) கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மின்தடை செய்யப்படுவதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. கோவை மாவட்டத்தில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பீளமேடு துணை மின் நிலையத்தில் செய்யப்படும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது. பாரதி காலனி, பீளமேடு புதுர், சௌரிப்பாளையம், நஞ்சுண்டபுரம் சாலை, புளியகுளம், கணபதி தொழிற்பேட்டை, அவராம்பாளையம், இராமநாதபுரம், கல்லிமடை, திருச்சி சாலையின் சில பகுதிகள், மீனா எஸ்டேட் மற்றும் உதயம்பாளையம் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை
கோவில்பாளையம் பகுதியில் சர்க்கார் சாமகுளம், கோவில்பாளையம், குரும்பபாளையம், மாணிக்கம்பாளையம், அக்ரஹாரம் சாமகுளம், கொண்டயம்பாளையம், குன்னத்தூர், கல்லிபாளையம், மொண்டிகாலிபுத்தூர் ஆகிய நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
சமத்தூர் பகுதியில் சின்னம்பாளையம், தளவாய்பாளையம், பழையூர், நாச்சிபாளையம், பொன்னாபுரம், பூச்சியூர், பில்சின்னம்பாளையம், ஜமீன் கொட்டாம்பட்டி, வடுகபாளையம், குறிஞ்சேரி, நத்தம்பாளையம், குறிஞ்சேரி ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
மேற்கண்ட பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 4 மணி வரை 7 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.