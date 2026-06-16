/கோவையில் 8 மணிநேர பவர்கட்... நாளை எங்கெல்லாம் மின்சாரம் இருக்காது...?

Coimbatore Power Shutdown June 17 : கோவை மாவட்டத்தில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாளை (ஜூன் 17) காலை 10 மணிமுதல் மாலை 6 மணிவரை தற்கால மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை எங்கெல்லாம் மின்வெட்டு என்பதை இங்கு காணலாம்.
கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 17) மின்வெட்டு குறித்த அறிவிப்பை மின்வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. மாதாந்திர மின் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்படுவது வாடிக்கையானதுதான். அந்த வகையில், சிறு சிறு பழுதுகள், மின்கம்பங்கள் உள்ளிட்டவற்றை சீர்செய்வது; மின்வழித்தடங்களில் உள்ள மரக்கிளைகளை அகற்றவது ஆகியவை இந்த பாரமரிப்பு பணிகளின்போது மேற்கொள்ளப்படும்.
அந்த வகையில், கோவையில் நாளை காலை 10 மணிமுதல் மாலை 4 மணிவரை, கோவை மாவட்டத்தின் இந்த மூன்று துணை மின் நிலையங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். ஒருவேளை, பராமரிப்பு பணிகள் விரைவாக நிறைவடைந்தால் மின்சார விநியோகமும் முன்கூட்டியே இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. எந்தெந்த பகுதிகளில் நாளை மின்வெட்டு என்பது இங்கு காணலாம்.
அலையன்ஸ்மால், சகாரா, கீரணத்தம் துணை மின் நிலையம் : வரதையங்கார்பாளையம், அத்திப்பாளையம, விஸ்வாசபுரம், கரட்டுமேடு, சிவானந்தபுரம், சங்கரா வீதி, எல்ஜிபி நகர், ஹவுசிங் காலனி, சாவித்திரி நகர், குறிஞ்சி நகர், விளாங்குறிச்சி ரோடு, கீரணத்தம், இடிகரை, சரவணம்பட்டி ஒருபகுதி, ரெவின்யூ நகர், விளாங்குறிச்சி ஒருபகுதி, சத்தி ரோடு, விநாயகபுரம், உதயா நகர், அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர், கணபதி மாநகர், சேரன் மாநகர் ரோடு.
காளப்பட்டி துணை மின் நிலையம்: காளப்பட்டி, சேரன் மாநகர், சிட்ரா, வழியம்பாளையம், கே.ஆர். பாளையம், விளாங்குறிச்சி, லஷ்மி நகர், பீளமேடு இன்டஸ்டரியல் எஸ்டேட், மகேஷ்வரி நகர், செங்காளிப்பன் நகர், வீரியம்பாளையம், நேரு நகர், அசோக் நகர், பாலாஜி நகர், ஜீவா நகர், தண்ணீர்பந்தல், முருகன் நகர், ஷார்ப் நகர், குமுதம் நகர்.
க.க. சாவடி துணை மின் நிலையம் : வீரப்பனூர், ஏ.ஜி. பதி, குமிட்டீபதி, திருமலையாம்பாளையம், ரங்காசமுத்திரம், பிச்சனூர், அய்யன்பதி, நவக்கரை, சாவடிபுதூர், முருகன்பதி.