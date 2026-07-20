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கோவை மின்தடை : நாளை ஜூலை 21 எங்கெல்லாம் பவர்கட்...

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:58 PM IST

Coimbatore Power Cut : கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 21) எங்கெல்லாம் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம். காலை 9 மணிமுதல் மதியம் வரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

கோவை மின்தடை1/5

கோவை மின்தடை

மின்சார பாரமரிப்பு காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 21) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மின்தடை2/5

கோவை மின்தடை

கோவை மாவட்டத்தில் காலை 9 மணிமுதல் மதியம் வரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை என்பதை இங்கு காணலாம்.

கோவை மின்தடை3/5

கோவை மின்தடை

ஈச்சனாரி, என்.ஜே.புரம், கே.வி.பாளையம், போத்தனூர், வெள்ளலூர், பூரணி காலனி, ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகர், காமதேனு நகர், நவ-இந்தியா சாலை, கணபதி பேருந்து நிலையம், சித்தாபுதூர், பழையூர், பி.என்.பாளையம், ஜி.கே.என்.எம் மருத்துவமனை பகுதி.

கோவை மின்தடை4/5

கோவை மின்தடை

அம்மு நகர், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை பகுதி, கல்யாண மண்டபம், குப்பம்பாளையம், ஒன்னிபாளையம், சி.கே.பாளையம், காளிபாளையம், கட்டம்பட்டி, செங்காலிபாளையம், கரிச்சிபாளையம், வடுகபாளையம், கதவுக்கரை, மொண்டிகாலிபுதூர்.

கோவை மின்தடை5/5

கோவை மின்தடை

மூணுக்கட்டியூர், ரங்கப்பகவுண்டன்புதூர், கோமங்கலம்புதூர், காடிமடு, கோளநாயக்கன்பட்டி, லெக்ஷ்மிபுரம், சட்டிபாளையம், வாதநல்லூர், கொள்ளார்ப்பட்டி, கே.சுங்கம், நல்லாம்பள்ளி, திப்பம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, பூசாரிப்பட்டி.

TAGS:
Coimbatore
Power cut

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