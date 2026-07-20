/கோவை மின்தடை : நாளை ஜூலை 21 எங்கெல்லாம் பவர்கட்...

Coimbatore Power Cut : கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 21) எங்கெல்லாம் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கு காணலாம். காலை 9 மணிமுதல் மதியம் வரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்சார பாரமரிப்பு காரணமாக மின்தடை அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 21) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தில் காலை 9 மணிமுதல் மதியம் வரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஈச்சனாரி, என்.ஜே.புரம், கே.வி.பாளையம், போத்தனூர், வெள்ளலூர், பூரணி காலனி, ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகர், காமதேனு நகர், நவ-இந்தியா சாலை, கணபதி பேருந்து நிலையம், சித்தாபுதூர், பழையூர், பி.என்.பாளையம், ஜி.கே.என்.எம் மருத்துவமனை பகுதி.
அம்மு நகர், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை பகுதி, கல்யாண மண்டபம், குப்பம்பாளையம், ஒன்னிபாளையம், சி.கே.பாளையம், காளிபாளையம், கட்டம்பட்டி, செங்காலிபாளையம், கரிச்சிபாளையம், வடுகபாளையம், கதவுக்கரை, மொண்டிகாலிபுதூர்.
மூணுக்கட்டியூர், ரங்கப்பகவுண்டன்புதூர், கோமங்கலம்புதூர், காடிமடு, கோளநாயக்கன்பட்டி, லெக்ஷ்மிபுரம், சட்டிபாளையம், வாதநல்லூர், கொள்ளார்ப்பட்டி, கே.சுங்கம், நல்லாம்பள்ளி, திப்பம்பட்டி, கஞ்சம்பட்டி, பூசாரிப்பட்டி.