/கோவையில் நாளை (ஜூலை 17) மின்தடை.. 7 மணி நேரம் பவர் கட் எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Coimbatore Power Cut July 17: பராமரிப்பு பணிகளுக்காக கோயம்புத்தூரில் நாளை (ஜூலை 17) பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் மின்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 17) பல்வேறு இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 17) வெள்ளிக்கிழமை பராமரிப்பு பணிகளுக்காக காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாலை 4 மணிக்கு பிறகு வழக்கம்போல் மின்விநியோகம் இருக்கும்.
அதன்படி, நாளை (ஜூலை 17) கோவை மாவட்டம் எல்லப்பாளையம் பகுதியில் எல்லப்பாளையம், தெலுங்கும் பாளையம், பிள்ளையப்பன் பாளையம், கிருஷ்ண கவுண்டபுதூர், அண்ணாமலை நகர், வேலாயுதன் பாளையம், செம்மணி செட்டி பாளையம், சந்தியா நகர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
மேலும், கோவை மட்டுமில்லாமல் திண்டுக்கல், தேனி, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நாளை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இந்த பகுதிகளிலும் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரையும் மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, இந்த பகுதிகளில் மின்தடைக்கு ஏற்றவாறு தங்கள் பணிகளை முடிக்கூட்டியே முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் செல்போன் போன்றவற்றுக்கு சார்ஜ் செய்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், சமைலறையில் ஏதேனும் வேலை இருந்தாலும் முன்கூட்டியே முடித்து வைப்பது நல்லது