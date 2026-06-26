/LPG சிலிண்டர் விலை குறைய வாய்ப்பு - மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு

Commercial LPG Cylinder : வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மீது இருந்த கட்டுப்பாடுகள் தற்போது தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், இனி வரும் காலங்களில் வணிக ரீதியிலான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை பெரியளவில் குறையலாம்.
ஹோட்டல்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தை, பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் முழுமையாக நீக்கி உள்ளது. ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு நிலைமை சீரானதை தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் வணிக ரீதியான சிலிண்டர் ஒதுக்கீட்டின் மீது விதிக்கப்பட்ட அவசரகாலக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விநியோகக் குறைப்பு ஆகிய நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு வந்தன.
50 சதவீதம் வரையே வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் எனும் கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு வணிக சிலிண்டர்கள் பெற இனி மாவட்ட அதிகாரிகளின் முன் அனுமதி தேவையில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவகங்கள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி வணிக சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த சமையல் எரிவாயு தேவையில் சுமார் 90 சதவீதத்தை மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் இறக்குமதி மூலம் பூர்த்தி செய்கிறது. போர் சூழல் காரணமாக, மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இருந்து வரும் எரிசக்தி விநியோகச் சங்கிலியில் முடக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் உள்நாட்டில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு கடும் பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தியது.
இதுவரை வீட்டு சிலிண்டர்களுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது வந்தது. வணிக சிலிண்டருக்கான விநியோகம் 50 சதவீதம் வரை கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. பின்னர் படிப்படியாக 70 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டு, தற்போது இறுதியாக 100 சதவீதம் என முற்றிலும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
அவசரகால விநியோகத்திற்காக திருப்பிவிடப்பட்டிருந்த C3 மற்றும் C4 ஹைட்ரோகார்பன் ஓட்டங்களை அரசு மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவந்துள்ளது. இதன்மூலம், எரிவாயு பற்றாக்குறை காரணமாக அதுவரை தங்களின் லாபகரமான உற்பத்தியைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் போன்ற முன்னணி சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோகெமிக்கல் நிறுவனங்களுக்கு இந்த நடவடிக்கை மிகப்பெரிய செயல்பாட்டு நிம்மதியை அளித்துள்ளது.