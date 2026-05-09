விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!

TN Assembly Election: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில், 2021 மற்றும் 2026இல் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாதக பெற்ற வாக்குகள் எவ்வளவு?, யாருக்கு அதிக பாதிப்பு? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Comparison Tamil Nadu Assembly Election 2021 and 2026: 2021ஆம் ஆண்டில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்தது. 2026இல் தவெக தனிப் பெரும் கட்சியாக 108 தொகுதிகளை பெற்று, ஆட்சியமைக்க போராடி வருகிறது. அந்த வகையில், 2021 மற்றும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல்களின் ஒப்பீட்டை இங்கு காணலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் கடந்த மே 4ஆம் தேதி அன்று வெளியானது. 234 தொகுதிகளுக்குமான முடிவுகள் வெளியாகியது. அந்த வகையில், 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் 2026 தேர்தல் முடிவுகளை ஒப்பீடு செய்து, தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை இங்கு காணலாம்.
திமுக கூட்டணி: 2021ஆம் ஆண்டில் இந்த கூட்டணி 159 தொகுதிகளை வென்று ஆட்சி அமைத்தது. மொத்தம் 2.10 கோடி வாக்குகளை பெற்றது. அதன் வாக்கு சதவீதம் 45.38% ஆகும். ஆனால், தற்போது 2026 தேர்தலில் 73 இடங்களை மட்டுமே வென்று 1.55 கோடி வாக்குகளை பெற்றுள்ளது, தற்போதைய வாக்கு சதவீதம் 31.40% ஆகும். அதாவது, 86 இடங்கள் குறைந்து, 55 லட்சம் வாக்குகள குறைந்துள்ளது. அதாவது மொத்தம் 13.98% வாக்குகள் குறைந்துள்ளன. (இதில், காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக உள்ள கட்சிகள் தற்போது தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு. மேலும், மதிமுக, ஐயூஎம்எல், தேமுதிக, கொமதேக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் இதில் அடக்கம். தேமுதிக 2021இல் திமுக கூட்டணியில் இல்லை)
அதிமுக கூட்டணி: 2021ஆம் ஆண்டில் இக்கூட்டணி 75 இடங்களை வென்றது. அப்போது 1.84 வாக்குகளை பெற்றது. வாக்கு சதவீதம் 39.72% ஆக இருந்தது. 2026ஆம் ஆண்டில் அதிமுக கூட்டணி 53 தொகுதிகளில் வென்றது. 1.41 கோடி வாக்குகளை பெற்றது. வாக்கு சதவீதம் 28.60% ஆகும். இதன்முலம், இப்போது அதிமுக கூட்டணி 22 தொகுதிகளையும், 43 லட்சம் வாக்குகளையும் இழந்துள்ளது. 11.12 சதவீத வாக்குகள் குறைந்திருக்கிறது. இதன்மூலம், திமுக கூட்டணியை ஒப்பிடும்போது, அதிமுக கூட்டணி குறைந்தளவிலேயே தவெகவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நாம் தமிழர்: 2021 மற்றும் 2026 தேர்தலில் தனித்து நின்ற இந்த கட்சி ஒரு தொகுதியில் கூட வெல்லவில்லை. 2021இல் திருவொற்றியூர் தொகுதியில் சீமான் மட்டும் டெபாசிட் வாங்கிய நிலையில், இந்த முறை 234 வேட்பாளர்களும் டெபாசிட் இழந்தனர். தவெக அலையில் இவர்கள் கடும் சரிவை சந்தித்தனர். 2021இல் 30 லட்சம் வாக்குகளை பெற்ற நாதக, 2026இல் 20 லட்சம் வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றது. 10 லட்சம் வாக்குகளை இழந்தது. இந்த 10 லட்சம் வாக்குகள் மாற்றத்தை எதிர்பார்த்தவர்களுக்கான வாக்குகளாக பார்க்கப்படுகிறது. 2021இல் 6.58% ஆக இருந்த வாக்கு வங்கி, 2026இல் 4% ஆக உள்ளது. சுமார் 2.58% வாக்கு சதவீதம் குறைந்துள்ளன.
தவெக: புதிய கட்சியான தவெக தற்போது 108 தொகுதிகளில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. தனது முதல் தேர்தலிலேயே 1.72 கோடி வாக்குகளை பெற்று, 34.92% வாக்கு சதவீதத்தை பெற்றிருக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டு நவீன அரசியல் வரலாற்றில் எந்த ஒரு கட்சியுமே செய்திராத சாதனை. தவெக தற்போது விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உள்ளது.