காங்கிரஸ் vs பாஜக: 5 தொகுதிகளில் மோதும் கை - தாமரை மோதல்; வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?

Congress vs BJP: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 களத்தில், தேசிய கட்சிகளான பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் மொத்தம் 4 தொகுதிகளில் நேரடியாக மோதுகின்றன. மேலும், காங்கிரஸ், தாமரை சின்னத்தில் மோதும் தமாகா உடன் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மோதுகிறது. இந்நிலையில், இந்த 5 தொகுதிகளில் தாமரை vs கை சின்னங்களில் எதற்கு அதிக வெற்றி வாய்ப்பு என்பதை இங்கு காணலாம்.
TN Assembly Election 2026: காங்கிரஸ் கட்சி 28 தொகுதிகளிலும், பாஜக 27 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறது. இருப்பினும் காங்கிரஸின் கை சின்னம் 28 தொகுதிகளிலும், தாமரை சின்னம் 33 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறது. இந்த கை vs தாமரை 5 தொகுதிகளில் நேரடியாக மோதுகிறது.
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியுடன் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடையும் நிலையில், 27 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.மேலூர் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளரை இன்னும் தலைமை அறிவிக்கவில்லை.
அதேபோல், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பாஜக அனைத்து வேட்பாளர்களையும் அறிவித்துவிட்டது. பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பாஜக சார்பில் போட்டியிடவில்லை. இந்தச் சூழலில், வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் மொத்தம் 4 தொகுதிகளில் நேரடியாக மோதுகின்றன.
உதகமண்டலம், அறந்தாங்கி, குளச்சல், விளவங்கோடு தொகுதிகளில் பாஜக - காங்கிரஸ் கட்சி நேரடியாக மோதுகிறது. கிள்ளியூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் - தமாகா (தாமரை சின்னம்) மோதுகிறது. இந்த 5 தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பதை இங்கு காணலாம்.
உதகமண்டலம்: இங்கு காங்கிரஸ் சார்பில் ராமசந்திரன், பாஜக சார்பில் போஜராஜன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு இங்கு காங்கிரஸ் பலமுறை வென்றுள்ளது. கடந்த 2 தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளரான கணேஷ் வெற்றிபெற்றார். இம்முறை அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. இம்முறை பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் போஜராஜன் கடந்த முறையும் போட்டியிட்டு 5,348 வாக்குள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். கடந்த முறை நாதக, மநீம, அமமுக ஆகியவை பலமாக ஓட்டை பிரித்த நிலையில், இம்முறை தவெகவும் உள்ளது. எனவே, இம்முறை காங்கிரஸ் - பாஜக இடையே இழுபறியே நீடிக்கிறது.
அறந்தாங்கி: புதுக்கோட்டையில் உள்ள இந்த தொகுதியில் கடந்த தேர்தலில் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசரின் மகன் டி. ராமசந்திரன் வென்றார். திருநாவுக்கரசு இந்த தொகுதியில் 1977ஆம் ஆண்டு முதல் 1999ஆம் ஆண்டுவரை எம்எல்ஏ ஆக இருந்தார். அஇஅதிமுக, தாயக மறுமலர்ச்சி கழகம், எம்ஜிஆர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய கட்சிகளில் திருநாவுக்கரசர் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், திருநாவுகரசரின் மகன் ராமசந்திரனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இங்கு பாஜக சார்பில் அக்கட்சியின் மகளிரணி மாநில தலைவர் கவிதா ஸ்ரீகாந்த் போட்டியிடுகிறார். கடந்த முறை அதிமுக போட்டியிட்டே காங்கிரஸ் இங்கு 30,893 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. மேலும் ராமசந்திரனுக்கு பெரியளவுக்கு கெட்ட பெயர் ஏதும் இல்லாததால் அவரே மீண்டும் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
குளச்சல்: காங்கிரஸ் சார்பில் தாரகை கத்பர்ட், பாஜக சார்பில் சிவகுமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு கடந்த நான்கு தேர்தல்களாக காங்கிரஸ் கட்சியே வென்றுள்ளது. கடந்த மூன்று முறையும் பிரின்ஸ் இங்கு வெற்றி பெற்றார். அந்த வகையில், தற்போதைய விளவங்கோடு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பர்ட், குளச்சல் தொகுதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். கடந்த முறை காங்கிரஸ் 24,832 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. தற்போது வேட்பாளர் மாறியது சிறு பின்னடைவு என்றாலும், தவெக அதிக வாக்கை பிரிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சாதகமாக அமைய அதிக வாய்ப்புள்ளது.
விளவங்கோடு: இங்கு பாஜக சார்பில் முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதாரணிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2011, 2016, 2024 தேர்தல்களில் இதே தொகுதியில் கை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு விஜயதாரணி வெற்றிபெற்றிருந்தார். ஆனால், அவர் பாஜகவுக்கு தாவியதால் 2024இல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது, அதிலும் காங்கிரஸே வெற்றிபெற்றது, ஆனால் விஜயதாரணி அப்போது பாஜக சார்பில் போட்டியிடவில்லை. இங்கு கேரள பின்னணியை கொண்ட டி.டி. பிரவீன் என்பவர் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடுகிறார். விஜயதாரணியின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு மற்றும் தொகுதிக்கு பரீட்சயம் குறைவான காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என்பதால் இந்த முறை பாஜகவுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
கிள்ளியூர்: தற்போதைய சிட்டிங் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராஜேஷ்குமார் மீண்டும் போட்டியிடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். கடந்த முறை அதிமுகவுக்கு எதிராக போட்டியிட்டே இவர் 55 ஆயிரத்து 400 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். இம்முறை தமாகாவுக்கு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தாமரை சின்னத்தில் நிவின் சைமன் என்பவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாதக வேட்பாளர் ஹிம்லரும் களத்தில் நன்கு அறியப்பட்டவராக உள்ளார். இருப்பினும் ராஜேஷ்குமாருக்கே அதிக வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த வகையில், அறந்தாங்கி, குளச்சல், கிள்ளியூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விளவங்கோடு தொகுதியில் பாஜகவுக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உதகையில் இழுபறி நீடிக்கிறது. 2026 தமிழ்நாடு தேர்தல் களத்தில் கை vs தாமரை போட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சியே தற்போது முன்னிலை பெறுகிறது.