கூலி நடிகர் உப்பேந்திராவை விடுங்க..அவரது மனைவி யார் தெரியுமா? தமிழில் பிரபல நடிகை!

Who Is Upendra Wife Priyanka Trivedi : கூலி படத்தில் காலீஷா என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்திருக்கிறார், உப்பேந்திரா. இவரை அனைவருக்கும் தெரியும், ஆனால் இவரது மனைவி யார் தெரியுமா? இவர் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Who Is Upendra Wife Priyanka Trivedi : கன்னட திரையுலகில் டாப் நடிகராகவும் இயக்குநராக இருப்பவர் உப்பேந்திரா. இவர் சமீபத்தில் கூலி திரைப்படத்தில், காலீஷா என்கிற கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். இவரை பலருக்கு தெரியும். ஆனால், இவரது மனைவி குறித்து பலருக்கும் தெரியாது. அவர் யார் தெரியுமா? ஏற்கனவே தமிழ் படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். அவர் குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் உப்பேந்திரா. இவர் திறமையான நடிகர் என்பதை விட, அற்புதமான இயக்குநர் என்று கூற வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் கூற்றாக இருக்கிறது. இவர் நடித்து இயக்கிய UI, ஓம், உப்பேந்திரா, A உள்ளிட்ட பல படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்து வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன.
கூலி படத்தில் உப்பேந்திரா காலீஷா என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இவருடைய கண் அசைவும், ஆக்ஷன் ஸ்டைலும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
காலீஷா என்கிற கதாப்பாத்திரம் சில நிமிடங்களே வந்தாலும், இவரது இயல்பான ஸ்டைலும் ஆக்ஷனும் ரசிகர்களின் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.
கூலி படம் திரையரங்குகளில் ஒடி வருவதை தொடர்ந்து, உப்பேந்திராவிற்கு பாராட்டுகள் பெருகி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இவர் குறித்து ஆராய்ந்து வரும் ரசிகர்கள், அவரது குடும்பத்தினர் குறித்த தகவல்களையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இதில், முக்கியமாக இவரது மனைவி குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
உப்பேந்திராவின் மனைவியின் பெயர், பிரியங்கா. இவர் பெங்காலி நடிகை. H20 படத்தில் நடித்த போது இருவரும் காதலில் விழுந்தனர். இதையடுத்து, 2003ஆம் ஆண்டில் இவர்களின் திருமணம் நடந்தது.
பிரியங்கா, பெரும்பாலும் கன்னட படங்களில் நடித்திருந்தாலும் இவர் தமிழிலும் நன்கு தெரிந்த முகமாக இருக்கிறார். காரணம், இவர் தன் கணவருக்கு முன்பே சில தமிழ் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
பிரியங்கா, 2002ஆம் ஆண்டில் தமிழில் ராஜா என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக அஜித் நடித்திருப்பார். 2003ல் வெளியான காதல் சடுகுடு படத்திலும் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார்.