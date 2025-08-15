English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Coolie Box Office Collection Day 1 : கூலி படம் சுதந்திர தினத்தையொட்டி வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், இந்த படத்தின் முதல் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்ஷன் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
  • Aug 15, 2025, 11:12 AM IST

Coolie Box Office Collection Day 1 : ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியிருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கிறார். சுதந்திர தினத்தையொட்டி வெளியான இந்த படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் தியேட்டருக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கே பார்ப்போம்.
மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ், கூலி திரைப்படத்தையும் இயக்கியிருக்கிறார். கமல்ஹாசனின் பெரிய ரசிகரான இவர், ரஜினிகாந்தை வைத்து முதன்முறையாக இந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறார்.

கூலி படத்தில் அனைத்து பாடல்களும் நல்ல ஹிட் அடித்துள்ளன. அதில், குறிப்பாக பெரிய ஹிட் ஆன பாடல், மோனிகா பாடல்தான். இதில், பூஜா ஹெக்டே நடனமாடியிருக்கிறார். 

ரஜினிகாந்த், திரையுலகில் தனது 50வது வருடத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறார். கூலி படம், அவரது முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான அதே ஆக்ஸ்ட் 15ஆம் தேதி, 50 வருடங்கள் கழித்து வெளியாகியிருக்கிறது.

கூலி படத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் இடம் பெற்றிருக்கிறது. இதில் ரஜினியின் முகம் கிராஃபிக்ஸ் மூலம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது பக்காவாக இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

கூலி திரைப்படத்தின் விமர்சனம், ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையாகத்தான் இருக்கிறது. ரஜினி ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் பெரிய ட்ரீட் ஆக அமைய, சினிமா ரசிகர்கள் படம் பிடிக்கவில்லை என்று கூறி வருகின்றனர்.

கூலி திரைப்படம், இந்தியாவை தாண்டி அமெரிக்கா, சிங்கபூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலும் சாதனை படைத்திருக்கிறது. 

கூலி திரைப்படம், இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.65 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படம் உலகளவில் ரூ.170 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

