கூலி பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூல்! 1000 கோடி இல்லை..ஆனா எவ்ளோ தெரியுமா?

Coolie Box Office Collection Day 12 : கூலி திரைப்படம் வெளியாகி, 12 நாட்களை கடந்துள்ளது. இப்படம் இதுவரை செய்திருக்கும் வசூல் எவ்வளவு என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Coolie Box Office Collection Day 12 : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம் கூலி. ஆக்ஷன் டிராமாவாக உருவாகியிருக்கும் இந்த திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் ஓரளவிற்கு வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. இப்படத்தில் சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், உப்பேந்திரா, அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இந்திய அளவில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம், சுமார் ரூ.1000 கோடி வசூல் அடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இப்போதைக்கு அவ்வளவு வசூலை பெறவில்லை என்றாலும், வெளியில் சொல்லில்க்கொள்ளும் அளவிற்கு நல்ல வசூலையே இப்படம் பெற்றிருக்கிறது. அது எவ்வளவு தெரியுமா?
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியன்று வெளியான படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படம், பெரிய பட்ஜெட்டில் உ ருவாக்கப்பட்டது. விஜய்யை வைத்து 2 படங்களை இயக்கிய லோகி, ரஜினியுடன் முதன்முறையாக இணைந்த படம் இது.
கூலி படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், உப்பேந்திரா, நாகார்ஜுனா, அமீர்கான் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். படத்தில் இவர்களை வைத்து சில எதிர்பாராத திருப்பங்களும் இருந்தன.
கூலி படத்தில் இருந்த லாஜிக் ஓட்டைகள், படம் நெகடிவ் விமர்சனங்கள் பெருவதற்கு பெரும் காரணமாக இருந்தது. இருப்பினும், ரஜினி ரசிகர்களுக்கு படம் ரொம்பவே பிடித்துப்போனது.
கூலி படம், ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றதற்கும், அதன் பிறகு நெகடிவ் விமர்சனங்களை சந்தித்ததற்கும் படத்தின் மீதிருந்த பெருத்த எதிர்பார்ப்பே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்து லோகேஷ் கனகராஜோ அல்லது படக்குழுவை சேர்ந்த பிறரோ இன்னும் எதுவும் கூறவில்லை.
கூலி திரைப்படம், முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.151 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளிலும் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது.
கூலி படம் வெளியாகி 12 நாட்கள் ஆகியிருப்பதை ஒட்டி, படம் சுமார் ரூ.500 கோடியை தாண்டியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கூலி படம், தமிழில் முதலில் ரூ.1000 கோடி வசூல் பெறப்போகும் படம் என்று ரிலீஸிற்கு முன்னர் கூறப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு இப்போதைக்கு வாய்ப்பில்லை என்பது தெளிவாகியிருக்கிறது. இருப்பினும், ரூ.500 கோடிக்கும் மேல் வசூலை பெற்றுக்கொடுத்த ரஜினிகாந்தின் படங்களுள் ஒன்றாக இது இடம்பெற்றிருக்கிறது.