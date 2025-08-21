English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மந்தமான கூலி வசூல்? இதுவரை செய்த பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன் எவ்வளவு?

Coolie Box Office Collection Day 7 : கூலி திரைப்படம் வெளியாகி, ஏழு நாட்கள் ஆகின்றது. இந்த படம், இதுவரை செய்திருக்கும் வசூல் எவ்வளவு என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
  • Aug 21, 2025, 06:49 PM IST

Coolie Box Office Collection Day 7 : ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி திரைப்படம், தற்போது திரையரங்குகளில் ஸ்கிரீன் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் சேர்ந்து ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், அமீர்கான், உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம் வெளியாகி 7 நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், படம் எவ்வளவு வசூலித்திருக்கிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
கூலி திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கிறார். மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியிருந்தார். அடுத்ததாக கூலி படத்தை ரஜினியை வைத்து இயக்கியிருக்கிறார்.

ரஜினிகாந்த், கூலி படத்தில் தேவா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதில் இவர் ஸ்டைலாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

கூலி படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து சௌபின் சாகிர், நாகார்ஜுனா, அமீர்கான், உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இதில் சில நடிகர்களை படத்தில் வீணடித்திருப்பதாக பலர் கூறுகின்றனர்.

கூலி படத்தை பொருத்தவரை, இசை, பாடல்கள், ரஜினியின் ஸ்டைல், போர் அடிக்காத திரைக்கதை உள்ளிட்டவை நல்ல விஷயங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.

பல லாஜிக் ஓட்டைகள், தேவையற்ற அமீர்கானின் கேமியோ, இசையை மட்டுமே நம்பி சில காட்சிகளை வைத்திருப்பது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் இந்த படத்தில் நெகடிவாக பார்க்கப்படுகின்றன.

கூலி படம், முதல் நாளிலேயே 151 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இதையடுத்து, நேற்று வரை ரூ.418 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமன்றி, வெளிநாடுகளிலும் படம் நல்ல வரவேற்பினை பெற்று வருகிறது.

படம் இப்போது வரை ரூ.422 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. முதல் 4 நாட்களில் இருந்த வசூல் இப்போது, கொஞ்சம் மந்தமாக இருப்பதாக திரை வட்டாரங்களில் பேசிக்கொள்கின்றனர்.

