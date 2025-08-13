வெளியானது கூலி படத்தின் முதல் ரிவியூ! இடைவெளியில் இருக்கும் ட்விஸ்ட்!

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி, அமீர்கான் நடித்துள்ள கூலி படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. ப்ரீ புக்கிங்கில் வசூல் சாதனைப்படுத்தி வருகிறது.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ஜெயிலர் படம் கிட்டத்தட்ட 600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள கூலி படம் அதனை முறியடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள கூலி படத்தில் ரஜினிகாந்த், அமீர்கான், ஸ்ருதிஹாசன், நாகார்ஜுனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
தமிழகம் தாண்டி மற்ற மாநிலங்களில் கூட கூலி படத்தின் முதல் நாள் காட்சிக்கு டிக்கெட் கிடைக்கவில்லை என்று ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர். பலரும் பிளாக்கில் டிக்கெட் வாங்கி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் கூலி படத்தின் முதல் ரிவ்யூ தற்போது வெளியாகியுள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் அலுவலகத்தில் கலாநிதிமாறன், ரஜினி உட்பட முக்கிய நபர்கள் மட்டும் கூலி படத்தை பார்த்துள்ளனர். படம் பார்த்துவிட்டு மிகவும் நன்றாக வந்துள்ளதாக படம் பார்த்த அனைவரும் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே படத்தின் மீதுள்ள எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் உள்ள நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள இந்த தகவல் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வித்தியாசமான திரை கதையில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது. நாளை படத்தின் ரீலீஸ்க்காக அனைவரும் காத்துக் கொண்டுள்ளனர்.