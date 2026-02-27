ஏப்ரல் 1 முதல் கிரெடிட் கார்டு விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்: முழு லிஸ்ட் இதோ

Credit Card Rule Changes: வருமான வரித் துறை ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வருமான வரி விதிகள் 2026 வரைவை முன்மொழிந்துள்ளது. இதன் கீழ் வரக்கூடிய கிரெடிட் கார்டுகள் தொடர்பான மாற்றங்களைக் காணலாம்.
Credit Card Rule Changes: முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்களில் முக்கியமான மாற்றம் என்னவென்றால், புதிய கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது பான் கார்டை வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாக்கப்படும். ஆன்லைன் வருமான வரி செலுத்துதல்களுக்கு கிரெடிட் கார்டுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். இதுவரை, இந்தக் கொடுப்பனவுகள் நெட் பேங்கிங், டெபிட் கார்டுகள் அல்லது கிரெடிட் கார்டுகள் தவிர வேறு வழிகள் மூலம் மட்டுமே சாத்தியமானது.
கிரெடிட் கார்டுகளை பயன்படுத்தும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். கிரெடிட் கார்டு செயல்முறைகளில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் நடக்க உள்ளன.
வருமான வரித் துறை, ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரவிருக்கும் வருமான வரி விதிகள் 2026 வரைவில் கிரெடிட் கார்டுகள் தொடர்பான பல குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை முன்மொழிந்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த மாற்றங்கள் தற்போது வரைவு வடிவத்தில் உள்ளன; இறுதி விதிகள் வெளியிடப்படும் போது அவை நடைமுறைக்கு வரும்.
கிரெடிட் கார்டு பயனர்களுக்கு பல மாற்றங்கள் வரவுள்ளன. வருமான வரித் துறை ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வருமான வரி விதிகள் 2026 வரைவை முன்மொழிந்துள்ளது. இதன் கீழ் வரக்கூடிய கிரெடிட் கார்டுகள் தொடர்பான மாற்றங்களைக் காணலாம்.
முதலாவது மாற்றம்: ஒரு நிதியாண்டில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் பணம் செலுத்துவது ரூ.10 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், தொடர்புடைய வங்கி அல்லது அட்டை வழங்குநர் இந்தத் தகவலை வருமான வரித் துறைக்கு தெரிவிப்பார்.
இரண்டாவது மாற்றம்: இது தவிர, பான் கார்டு செய்வதற்கு இப்போது கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையை முகவரிச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம்.
மூன்றாவது மாற்றம்: ஆன்லைன் வருமான வரி செலுத்துதல்களுக்கு கிரெடிட் கார்டுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். இதுவரை, இந்தக் கொடுப்பனவுகள் நெட் பேங்கிங், டெபிட் கார்டுகள் அல்லது கிரெடிட் கார்டுகள் தவிர வேறு வழிகள் மூலம் மட்டுமே சாத்தியமானது.
நான்காவது மாற்றம்: முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்களில் மற்றொரு முக்கியமான மாற்றம் என்னவென்றால், புதிய கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது பான் கார்டை வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாக்கப்படும்.
ஐந்தாவது மாற்றம்: ஒரு நிறுவனம் அதன் ஊழியர்களுக்கு கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்கி, பில் செலுத்துதலை நிறுவனமே செய்தால், வரைவு திட்டத்தின்படி, செலவு அதிகாரப்பூர்வ வேலைகளுடன் மட்டும் தொடர்புடையதாக இல்லாவிட்டால், இந்தச் செலவு வருமான வரிக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.