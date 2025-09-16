ஹர்திக் பாண்டியாவின் புது காதலி! பிரபலமான பெண்..யார் தெரியுமா?

Hardik Pandya Rumored Dating Mahieka Sharma : இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா, மஹேகா சர்மா என்கிறா மாடல் மற்றும் நடிகையை டேட்டிங் செய்வதாக கூறப்படுகிறது.
Hardik Pandya Rumored Dating Mahieka Sharma : இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களில் வெற்றிகரமான வீரராக இருக்கிறார், ஹர்திக் பாண்டியா. இவர், மாடலாகவும் நடிகையாகவும் இருக்கும் மஹேகா சர்மாவை டேட்டிங் செய்வதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பெண் குறித்து பலரும் தேடி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்டியாவின் காதல் வாழ்க்கை குறித்த தகவல்கள், எப்போதும் இணையத்தில் வெளிவருவது வழக்கம். அப்படி, மக்கள் மத்தியில் சமீபத்தில் இன்னொரு தகவலும் வைரலாகி வருகிறது.
Reddit தளத்தில், ஹர்திக் பாண்டியாவின், மஹேகா சர்மா என்கிற பெண்ணும் ஒன்றாக பல இடங்களில் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் ஒரு புகைப்படத்தில் ஹர்திக் பாண்டியா திரும்பி இருந்தார், அவரது ஜெர்சி நம்பர் 33 அதில் தெரிந்தது.
மஹேகாவும், ஹர்திக் பாண்டியாவும் இணையத்தில் ஒருவரை ஒருவர் ஃபாலோவும் செய்து வருகின்றனர். இதற்கான ஸ்க்ரீன் ஷாட்களையும் இணைய வாசிகள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் நடந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியையும், மஹேகா நேரில் கண்டுகளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இருவரும் சீரியஸாக டேட்டிங் செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.
மஹேகா சர்மா, 24 வயதாகும் மாடல் மற்றும் நடிகை ஆவார். டெல்லியில் படித்து வளர்ந்த இவர், பின்பு கேமரா முன் நிற்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தால், மாடல் ஆகியிருக்கிறார். 2019ல் ஒரு விவேக் ஓப்ராயுடன் ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார். சில விளம்பர படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
ஹர்திக் பாண்டியா, செர்பியன் மாடலான நடாஷாவை 2020ல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு அகஸ்தியா என்கிற மகன் இருக்கிறார். இப்போது இருவரும் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். பின்பு, ஆங்கில பாடகி ஜாஸ்மின் வாலியாவை சில மாதங்கள் டேட்டிங் செய்தார், அதுவும் பிரேக்-அப்பில் முடிந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு 31 வயது, அவரை டேட்டிங் செய்வதாக கூறப்படும் மஹேகாவின் வயது 24. இவர்களுக்குள் 7 வயது வித்தியாசம் இருக்கிறது. இது குறித்தும் ரசிகர்கள் பெரிதாக பேசி வருகின்றனர்.