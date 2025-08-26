சச்சினை கவர்ந்த தமிழ் படம்! பெரிய ஹிட் கூட இல்லை-எது தெரியுமா?

Sachin Tendulkar Favourite Tamil Film 3BHK : பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர், தனது சமீபத்திய ஃபேவரட் படம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Sachin Tendulkar Favourite Tamil Film 3BHK : இந்தியாவை தாண்டி, உலகளவில் நிறைய ரசிகர்களை பெற்ற கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரராக விளங்குகிறார், சச்சின் டெண்டுல்கர். இவர், சமீபத்தில் ரெடிட் தளத்தில் தனக்கு பிடித்த இரண்டு படங்கள் பற்றி பேசியிருக்கிறார். அதில் ஒரு தமிழ் படமும் இருக்கிறது. அது எந்த படம் தெரியுமா? இதோ, அது குறித்த முழு விவரம்!
உலகின் நம்பர் 1 கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரராக திகழ்ந்தவர், சச்சின் டெண்டுல்கர். 100 சென்சுரி அடித்த வீரர் என்ற சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் இவர். இதுவரை இவர் டி20 கிரிக்கெட் விளையாடியதே கிடையாது என்றாலும், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பித்தது இவரால்தான்.
சச்சின் டெண்டுல்கரின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை வைத்து Sachin: A Billion Dreams என்கிற பெயரில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படமும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர், சினிமாவையும் விரும்பி பார்க்கக்கூடியவர்.
சச்சின் டெண்டுல்கர், சமீபத்தில் தனக்கு பிடித்த தமிழ் படம் குறித்து பேசியது பெரும் வைரலாகி வருகிறது. அவர் அதில் இரண்டு படங்களை கூறியிருக்கிறார். அதில் ஒன்று தமிழ் படமாகும்.
அவர் சொன்ன அந்த தமிழ் படத்தை 3BHK படமாகும். இந்த படம், கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியானது. இது, ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த குடும்பத்தின் கதையாக இருந்தது.
சச்சினிடம் ரெடிட் தளத்தில் எப்போதெல்லாம் படம் பார்ப்பீர்கள்? சமீபத்தில் பிடித்த படம் எது? என்று ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு பதிலளித்த சச்சின், எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படம் பார்ப்பேன், சமீபத்தில் எனக்கு பிடித்த படங்கள் 3BHK மற்றும் Ata Thambayacha Naay ஆகியவை என்று கூறியிருந்தார்.
சச்சின் இப்படி கூறியதற்கு 3BHK படத்தின் இயக்குநர் ஸ்ரீ கணேஷ், சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.
3BHK திரைப்படம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் இருக்கிறது. அவர் சொன்ன இன்னொரு படம், மராத்தி மொழியை சேர்ந்தது. இப்படம், ஜீ 5 தளத்தில் இருக்கிறது.