/CSK பயிற்சியாளர் இவரா? தோனிக்கு புதிய பொறுப்பு? முழு விவரம்

ஸ்டீபன் பிளெமிங்கிற்குப் பதிலாக புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளரை நியமிக்கும் முடிவை தள்ளிவைத்துள்ள சிஎஸ்கே, 2027 சீசன் வரை மைக் ஹஸ்ஸியை தொடரச் செய்து, அதன்பின் பிரண்டன் மெக்கல்லத்தை களமிறக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த 3 சீசன்களாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறாமல் கடும் பின்னடைவை சந்தித்தது. குறிப்பாக, 170+ ரன்களை சேஸ் செய்ய முடியாமல் தடுமாறிய நிலையில், நீண்டகால தலைமை பயிற்சியாளரான ஸ்டீபன் பிளெமிங் அப்பதவியிலிருந்து விலகி இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
இதனால் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளரைத் தேடி வந்த சிஎஸ்கே நிர்வாகம், தற்போது திடீரெனத் தனது முடிவை மாற்றிக் கொண்டுள்ளது.
ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்குப் பிறகு மிகப்பெரிய 'மெகா ஏலம்' நடைபெற உள்ளது. அத்துடன் 'இம்பாக்ட் பிளேயர்' விதியும் நிறைவடைய இருக்கிறது. இந்த இரு பெரிய மாற்றங்களுக்குப் பிறகே புதிய தலைமை பயிற்சியாளரை நியமிப்பது அணிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என நிர்வாகம் கருதுகிறது. அதுவரை பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக் ஹஸ்ஸி தற்காலிக பயிற்சியாளராக செயல்படுவார் என கூறப்படுகிறது.
வரும் 2027 சீசனில் தோனி சிஎஸ்கே அணியின் அதிகாரப்பூர்வ ஆலோசகராக அவதாரமெடுக்கிறார். இதனால் வீரர்களை மாற்றிக் கொள்ளும் 'டிரேடிங்' பேச்சுவார்த்தைகளில் தோனி எடுக்கும் முடிவுகளே இறுதியானது என நிர்வாகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஹார்திக் பாண்டியாவை அணிக்குள் கொண்டுவர ஆயுஷ் மாத்ரேவை விடுவிக்க வேண்டிய சூழல் வந்தாலும், தோனியின் சம்மதம் இருந்தால் மட்டுமே அது நடக்கும்.
2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குப் பின் இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து பிரண்டன் மெக்கல்லம் வெளியேறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் வெளியேறியதும் அவரை சிஎஸ்கேவின் நிரந்தரத் தலைமைப் பயிற்சியாளராகக் களமிறக்குவதே சென்னை அணியின் முதன்மை இலக்காகும்.