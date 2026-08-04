Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /சர்பராஸ் கானை வெளியேற்றும் CSK.. பதிலுக்கு லக்னோ வீரரை வாங்க திட்டம்! முழு விவரம்

சர்பராஸ் கானை வெளியேற்றும் CSK.. பதிலுக்கு லக்னோ வீரரை வாங்க திட்டம்! முழு விவரம்

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:04 PM IST

Chennai Super Kings IPL Trade Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சர்பராஸ் கானை வெளியேற்றி வேறு ஒரு வீரரை டிரேட் மூலம் வாங்க திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

 

1/5

ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்கான மினி ஏலத்தை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல், அணியின் பலவீனங்களை டிரேடிங் மூலமாகவே சரிசெய்ய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் அதிரடி முடிவெடுத்துள்ளது. இதற்காக பல்வேறு அணிகளுடன் சிஎஸ்கே தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

 

2/5

முன்னதாக, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய சிஎஸ்கே, தனது மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் சர்பராஸ் கானைக் கொடுத்துவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக வாஷிங்டன் சுந்தரை வாங்க முயற்சித்தது. ஆனால், குஜராத் அணி உர்வில் படேலை கேட்டதுடன், வாஷிங்டன் சுந்தரை டிரேடிங்கில் தர முடியாது என திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டது. இந்த நிலையில், அதே சர்பராஸ் கானை கொடுத்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடமிருந்து இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் ஆயுஷ் படோனியை தட்டித்தூக்க சிஎஸ்கே தற்போது காய்களை நகர்த்தி வருகிறது.

 

3/5

லக்னோ அணியின் முதன்மை பலவீனமே வலுவான இந்திய மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் இல்லாததுதான். சர்பராஸ் கான் சிக்ஸர்களை விட பவுண்டரிகளை அதிகம் நம்பி ஆடக்கூடியவர் என்பதால், லக்னோவின் மிடில் ஆர்டருக்கு அவர் நிலையான தன்மையை கொடுப்பார். எனவே, சர்பராஸ் கானை வழங்கினால் அதற்கு பதிலாக ஆயுஷ் படோனியை தர லக்னோ சம்மதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் சிஎஸ்கே பேச்சுவார்த்தையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

 

4/5

ஐபிஎல் 2025 சீசனில் 32.90 சராசரியுடன் சிறப்பாக ஆடிய ஆயுஷ் படோனிக்கு, 2026 சீசனில் லக்னோ நிர்வாகம் அனைத்து போட்டிகளிலும் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பளிக்கவில்லை. தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் கிடைக்காததால் பினிஷராக அவராலும் பெரிய ரன்களை குவிக்க முடியாமல் போனது. ஆனால், இவரது திறமையை சரியாக பயன்படுத்தினால் சிஎஸ்கே-வின் மிடில் ஆர்டர் பலமடையும் என தோனி தலைமையிலான சிஎஸ்கே நிர்வாகம் கருதுகிறது.

 

5/5

சர்பராஸ் கானை ஏற்றுக்கொண்டு ஆயுஷ் படோனியை தர லக்னோ அணி சம்மதிக்குமா என்பது விரைவில் தெரியவரும். அதே நேரத்தில், ஆயுஷ் படோனிக்கு பதிலாக சர்பராஸ் கானுடன் சேர்த்து கூடுதல் வீரரையும் லக்னோ கேட்டால், அதற்கு சிஎஸ்கே ஒப்புக்கொள்ள வாய்ப்பில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

 

TAGS:
Chennai Super Kings
Sarfaraz Khan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை உட்பட 9 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வெளுக்கப்போகும் மழை! வானிலை எச்சரிக்கை
2
3
4
5