ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில்.. இந்தியாவுக்காக விளையாடப்போகும் சிஎஸ்கே வீரர்?

Shreyas Iyer Replacement Ruturaj Gaikwad: தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய ஏ அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இடம் பிடித்துள்ளார்.
இந்தியா ஏ அணி தற்போது தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட நான்கு நாட்கள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 30 தொடங்கி நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் இந்திய அணி 3 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி இன்று தொடங்குகிறது.
இந்த டெஸ்ட் தொடரை முடித்தவுடன் இந்தியா ஏ மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையே 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. நவம்பர் 13, 16 மற்றும் 19ஆம் தேதிகளில் இத்தொடரின் மூன்று போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
இந்த சூழலில், ஒருநாள் தொடருக்கான இந்தியா ஏ அணியை நேற்று (நவம்பர் 05) பிசிசிஐ அறிவித்தது. இந்த அணிக்கு கேப்டனாக தில்க வர்மாவும் துணை கேப்டனாக சிஎஸ்கே வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான், சிஎஸ்கே வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இந்திய மெயின் ஒருநாள் அணியில் இணைய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது.
அதாவது, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆஸ்திரேளியாவுக்கு எதிரான தொடரின்போது ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை மேற்கொண்டுள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் மீண்டும் இந்திய அணியில் இணைய குறைந்தது 4 மாதங்களாவது ஆகும் என கூறப்படுகிறது. இதனால் ஒருநாள் அணியில் அவருக்கு பதிலாக விளையாடப்போவது யார் என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்தியா ஏ அணியில் சிறப்பாக விளையாடும் வீரருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியா ஏ அணியில் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மீண்டும் இந்திய அணிக்குள் வருவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இந்த தொடரில் ரன்களை குவிக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதிலாக விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் அவருக்கு போட்டியாக இந்த அணியில் ரியான் பராக் மற்றும் ஆயூஷ் பதோனி உள்ளனர். இவர்களும் ஸ்ரேயாஸ் இடத்திற்கு சண்டை போடுவார்கள். இதனால் போட்டியானது கடுமையாக இருக்கும்.
இந்த சூழலில், சிஎஸ்கே வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிறப்பாக விளையாடி இந்திய ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒரு நாள் அணிக்கான இந்திய ஏ அணி: திலக் வர்மா (கேப்டன்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, ரியான் பராக், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் படோனி, நிஷாந்த் சிந்து, விப்ராஜ் நிகாம், மானவ் சுதர், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரப்சிம்ரன் சிங் மற்றும் கலீல் அகமது.