IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக அதிக சதங்கள் அடித்துள்ள பட்டியலில் சஞ்சு சாம்சன் இணைந்துள்ளார். இவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 54 பந்துகளில் 101 ரன்கள் அடித்தார். இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சஞ்சு சாம்சன் (Sanju Samson): 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்த சஞ்சு சாம்சன் மின்னல் வேகத்தில் 2 சதங்கள் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார். டெல்லி மற்றும் மும்பை அணிகளுக்கு எதிரான இவர் சதம் அடித்தது ரசிகர்களிடையே நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக மாறி இருக்கிறார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (Ruturaj Gaikwad): சிஎஸ்கே அணியின் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி இதுவரை 2 சதங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.
ஷேன் வாட்சன் (Shane Watson): சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் வீரர் வாட்சன் சிஎஸ்கே அணிக்காக 2 சதங்களை அடித்துள்ளார். 2018ல் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான இறுதி போட்டியில் அவர் அடித்த சதம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் சிறந்த இன்னிங்ஸ்களில் ஒன்றாகும்.
முரளி விஜய் (Murali Vijay): சென்னை அணியின் முன்னாள் வீரர் முரளி விஜய், தொடக்க காலங்களில் சிஎஸ்கே அணியின் தூணாக இருந்தார். இவர் அந்த அணிக்காக 2 சதங்களை அடித்து உள்ளார்.
ஒரு சதம் அடித்த வீரர்கள்: சிஎஸ்கே அணிக்காக தலா ஒரு சதத்துடன் சுரேஷ் ரெய்னா, அம்பதி ராயுடு, மைக்கேல் ஹசி, பிரண்டன் மெக்கல்லம் ஆகியோர் உள்ளனர்.