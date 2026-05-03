DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!

DC vs CSK IPL 2026: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11 இங்கே.
CSK Playing XI Against Delhi Capitals: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி மே 05 அன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சிஎஸ்கே அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சற்று தடுமாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. இதுவரை விளையாடியுள்ள 9 போட்டிகளில் 4ல் மட்டும் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 8 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் இருக்கிறது.
பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற மீதமுள்ள அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே உள்ளது. இந்த சூழலில், மே 2 நடைபெற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வென்று தனது பயணத்தை தொடங்கி உள்ளது. இன்னும் 5 போட்டிகளில் தொடர்ந்து ஜெயிக்க வேண்டும்.
இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணி மே 5 அன்று டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி டெல்லி அருன் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
டெல்லி அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான தனது கடந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி அந்த அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இருக்கிறது. கே.எல். ராகுல் நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார். அவர் அப்போட்டியில் 75 ரன்களை குவித்தார். அதேபோல் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 152 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
சென்னை அணியை பொருத்தவரையில், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஓரளவுக்கு ஃபார்முற்கு திரும்பி உள்ளார். சஞ்சு சாம்சன் நல்ல ஃபார்மில் இருந்தாலும், சில நேரங்களில்தான் அபாரமாக விளையாடுகிறார். கார்த்திக் சர்மா மும்பை போட்டியில் அரைசதம் அடித்துள்ளார். இதுவரை பெரிதாக ரன் அடிக்காத அவர், இப்போட்டியில் ஃபார்முற்கு திரும்பி உள்ளார்.
பந்து வீச்சை பொருத்தவரையில், அனுஷுல் கம்போஜ் நல்ல நிலையில் உள்ளார். அவர் இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடி 17 விக்கெட்களை வீழ்த்தி தொடரில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்தியவர்களின் பட்டியலிலும் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார்.
DC போட்டியில் தோனி விளையாடுவாரா: தோனி இரண்டு வாரங்கள் ஓய்வில் இருப்பார் என தொடரின் தொடக்கத்தில் சிஎஸ்கே அணி தெரிவித்தது. ஆனால் தற்போது நான்கு வாரங்கள் கடந்தும் அவர் இன்னும் அணிக்கு திரும்பவில்லை. சமீபத்தில் கூட சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்கள், தோனி பேட்டிங்கில் சிறந்து விளங்குகிறார். இருப்பினும் அவரால் ரன்களை ஓடி எடுக்க முடியாத சூழல் உள்ளது என தெரிவித்திருந்தனர். மேலும், டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடுவது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
பிளேயிங் லெவனில் என்ன மாற்றம்: டெல்லி போட்டிக்கு எதிரான சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. பிரசாந்த் வீருக்கு பதிலாக கார்த்திக் சர்மா கொண்டுவந்து, அகீல் ஹெசைனை இம்பேக்ட் வீரராக விளையாட வைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், சிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், முகேஷ் சவுத்ரி. இம்பேக்ட் வீரர்: அகீல் ஹெசைன்