இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!

ஐபிஎல் 2025ல் படுதோல்வி அடைந்த சென்னை அணி சீனியர் வீரர்களைக் கழற்றிவிட்டு, இளம் வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க உள்ளது. முழுமையான மறுகட்டமைப்பு பணிகள் தீவிரம்.
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2025 சீசனில், புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்து, பெரும் சரிவைச் சந்தித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, தங்களது பாரம்பரியமான அணுகுமுறையை மாற்றி அணியை முற்றிலுமாக புனரமைக்க முடிவு செய்துள்ளது.
பல கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட மூத்த வீரர்களை விடுவித்து, அந்த பணத்தை கொண்டு இளம் மற்றும் அதிரடி ஆட்டக்காரர்களை மினி ஏலத்தில் வாங்க அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்திற்குப் பிறகு, கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் காயம் காரணமாக தொடரின் ஆரம்பத்தில் விலகியதால் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. இதன் விளைவாக, முதல் அணியாக பிளே-ஆஃப் சுற்றிலிருந்து வெளியேறியது.
2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக, பல முக்கிய வீரர்களை சிஎஸ்கே விடுவிக்க உள்ளது. இந்த பட்டியலில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, சாம் கரன் ஆகியோர் இடம் பெற உள்ளனர்.
இந்த வீரர்களை விடுவிப்பதன் மூலம், சிஎஸ்கே அணிக்கு சுமார் ரூ.30 கோடிக்கும் மேல் கிடைக்கும். மேலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து வெளியேற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படும் சஞ்சு சாம்சனையும் அணிக்குள் கொண்டுவர சிஎஸ்கே முயற்சிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த சீசனின் நடுவில், மாற்று வீரர்களாக களமிறங்கிய டெவால்ட் பிரெவிஸ் மற்றும் ஆயுஷ் மத்ரே போன்றோரின் ஆட்டம், அணிக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அளித்தது.
இந்த ஏலத்தில் டாப்-ஆர்டரில் ஒரு பேட்ஸ்மேன், மிடில்-ஆர்டரில் ஒரு இந்திய அதிரடி வீரர் மற்றும் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகியோரை வாங்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின் ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் மற்றும் இங்கிலாந்தின் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் பென் டக்கெட் போன்ற வீரர்கள் முக்கிய இலக்குகளாக உள்ளனர்.