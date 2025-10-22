CSK கேட்டதும் ஓகே சொன்ன குஜராத்... அஸ்வினுக்கு பதில் உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்!

CSK Trading Deal: சிஎஸ்கே அணி அஸ்வினுக்கு பதில் மற்றொரு இந்திய ஆல்-ரவுண்டரை டிரேட் செய்ய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், சிஎஸ்கேவின் டீலிங்கிற்கு அந்த வீரரின் அணியும் ஒப்புக்கொண்டுவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Ravichandran Ashwin, IPL 2026 Mini Auction: சிஎஸ்கே அணி ரவிசந்திரன் அஸ்வினை கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ.9.75 கோடிக்கு எடுத்தது. அஸ்வின் தற்போது ஓய்வு பெற்றுவிட்ட நிலையில், சிஎஸ்கேவின் பர்ஸ் தொகை அதிகரித்துள்ளது. மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு இன்னும் சில வீரர்களை சிஎஸ்கே விடுவித்தால், பர்ஸ் தொகை இன்னும் எகிறதும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி (Chennai Super Kings) கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பிளே ஆப் சுற்றுக்கு போகவில்லை. ஐபிஎல் வரலாற்றில் சிஎஸ்கே தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆண்டுகள் பிளே ஆப் போகாதது இதுவே முதல்முறை.
இதனால், சிஎஸ்கே அணி (CSK) வரும் 2026 சீசனில் சிறந்த காம்பினேஷனை அமைக்க பல்வேறு முயற்சிகளில் இறங்கி உள்ளது. ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தை (IPL 2026 Mini Auction) முன்னிட்டு எந்தெந்த வீரர்களை சிஎஸ்கே விடுவிக்க இருக்கிறது என்பதே தற்போது பில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.
தோனி இந்த சீசனிலும் தொடர்ந்து விளையாடப்போகிறார் என்பது ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது. ருதுராஜ் கேப்டன்ஸியை கவனித்துக்கொள்வார். ஜடேஜாவும் நீடிக்கிறார். பெரும்பாலும் கடந்த சீசனிலேயே சிஎஸ்கே ஓரளவுக்கு நல்ல காம்பினேஷனை கண்டடைந்துவிட்டது.
அப்படியிருக்க, சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டரான ரவிசந்திரன் அஸ்வின் (Ravichandran Ashwin) ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வுபெற்றிருப்பதால் அவர் இடத்தில் மற்றொரு வீரரை சிஎஸ்கே மினி ஏலத்தில் கண்டைய வேண்டும்.
கடந்தாண்டு அஸ்வின் 9 போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடி 7 விக்கெட்டை மட்டும் வீழ்த்தி, 33 ரன்களை மட்டும் எடுத்தார். அஸ்வினை ரூ.9.75 கோடிக்கு சிஎஸ்கே மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அஸ்வினுக்கு மாற்று வீரரை டிரேடிங் (CSK Trading) மூலம் பெற்றிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் உள்ள தமிழக வீரரான வாஷிங்டன் சுந்தரை சிஎஸ்கே அணி டிரேட் செய்ய கேட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. குஜராத் அணிக்காக கடந்த சீசனில் 6 இன்னிங்ஸில் 133 ரன்கள், 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்.
சிஎஸ்கேவின் இந்த டிரேடிங் டீலிங்கிற்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் (Gujarat Titans) கிரீன் சிக்னல் கொடுத்துவிட்டதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. குஜராத் அணியின் காம்பினேஷனில் வாஷிங்டன் சுந்தரை பொருத்துவதற்கே தக்க இடமில்லை என்ற சூழலில் இந்த டிரேடிங்கிற்கு அந்த அணி ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
வாஷிங்டன் சுந்தர் (Washington Sundar) கடந்த ஏலத்தில் ரூ.3.20 கோடிக்கு குஜராத் அணியில் எடுக்கப்பட்டார். தற்போது அதே தொகைக்கு சிஎஸ்கேவில் டிரேடிங் செய்யப்படுகிறார் என தகவல்கள் வந்துள்ளன. சிஎஸ்கே, குஜராத் அணிகளின் இந்த டீலிங்கில் வேறு எந்த கண்டீஷனும் விதிக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.