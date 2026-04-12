ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆனது ஏன்? அணி நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தியதா? ஆயுஷ் மாத்ரே பதில்!

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே 'ரிட்டையர்ட் அவுட்' ஆனது குறித்து தனது கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான ஐபிஎல் 2026 லீக் ஆட்டத்தில், சிஎஸ்கே அணியின் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே 36 பந்துகளில் 59 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார்.
ஆட்டத்தின் 18-வது ஓவரில் சிஎஸ்கே அணி 175 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, டெத் ஓவர்களில் ரன் குவிப்பு வேகத்தை அதிகரிப்பதற்காக ஆயுஷ் மாத்ரே திடீரென ரிட்டையர்ட் அவுட் முறையில் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
இது குறித்து பேசிய ஆயுஷ் மாத்ரே, "இறுதி ஓவர்களில் என்னால் அதிரடியாக ரன்களை குவிக்க முடியவில்லை; அந்த நேரத்தில் அணிக்கு அதிரடி ஷாட்கள் தேவைப்பட்டதால் நானாகவே வெளியேற முடிவு செய்தேன்" என்று வெளிப்படையாக விளக்கமளித்தார்.
"எனக்கு பதிலாக களமிறங்கும் ஷிவம் துபே அந்த அதிரடி பணியை சிறப்பாக செய்வார் என்பதால், அணியின் நலன் கருதியே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது; இது ஆட்டத்தின் ஒரு அங்கம் தான்" என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த போட்டியில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுடன் இணைந்து 113 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த சஞ்சு சாம்சன், "அவர் ஒரு அண்டர்-19 வீரர் போல் இல்லாமல் மிகவும் முதிர்ச்சியுடனும், நேர்த்தியாகவும் விளையாடினார்" என வெகுவாக பாராட்டினார்.
சிஎஸ்கே அணியுடனான தனது அனுபவம் குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் பேசிய மாத்ரே, "சிஎஸ்கே எனக்கு ஒரு குடும்பம் போன்றது; அவர்கள் என்னை ஒரு குழந்தையை போல அக்கறையுடன் நடத்துகிறார்கள். இங்கு விளையாடுவதை நான் முழுமையாக ரசிக்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.