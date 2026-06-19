/கடலூரில் நாளை (ஜூன் 20) 5 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

Cuddalorer Power Cut: கடலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (ஜூன் 20), சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Cuddalore Power Cut Areas: கடலூர் மாவட்டத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், நாளை (ஜூன் 20), செம்மண்டலம், பெண்ணாடம், கோ பூவனூர், பண்ருட்டி, குறிஞ்சிப்பாடி ஆகிய துணை மின்நிலையங்களில் மின்தடை ஏற்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மின்சார தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
கடலூர் மாவட்டத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், நாளை (ஜூன் 20), செம்மண்டலம், பெண்ணாடம், கோ பூவனூர், பண்ருட்டி, குறிஞ்சிப்பாடி ஆகிய துணை மின்நிலையங்களில் மின்தடை ஏற்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.
செம்மண்டலம் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, கடலூர் நகரம், செம்மண்டலம், தேவனம்பட்டினம், புதுப்பாளையம், அண்ணா நகர் ஆகிய பகுதிகளிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
பெண்ணாடம் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) மின் வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் ஏற்படவுள்ளதால், பெண்ணாடம், அரியரவி, எறையூர், மேலூர், பூவனூர், சௌந்தரசோழபுரம், ஆகிய பகுதிகளிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் மின்தடை ஏற்படும்.
கோ பூவனூர் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக கோ பூவனூர், ஆலடி, அம்மேரி, ஆசனூர், மணலூர், இருளங்குறிச்சி, விஜயமாநகரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
பண்ருட்டி துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) மின் வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் ஏற்படவுள்ளதால் பண்ருட்டி டவுன், தட்டாஞ்சாவடி, திருவீதிகை, பணிகங்குப்பம், எருளங்குப்பம், ஆகிய பகுதிகளிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் மின்தடை ஏற்படும்.
குறிஞ்சிப்பாடி துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, குறிஞ்சிப்பாடி, மீனாச்சிப்பேட்டை, குண்டியமல்லூர், சேரகுப்பம், கொல்லக்குடி, ஆர் என் ரான்புரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
மின் கம்பிகள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், மின் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றில் அவ்வப்போது பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்த நேரங்களில் மின்ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் நாளை மின்சார துண்டிப்பு நேரத்திற்கு முன் தேவையான முன்னேற்பாட்டு பணிகளை செய்துவைத்துக்கொள்ளலாம்.