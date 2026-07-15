/கடலூரில் நாளை (ஜூலை 16) 5 மணி நேரம் மின்தடை: உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Thanjavur Power Cut: கடலுர் மாவட்டத்தில் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 16) மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என்பதால் மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல், குடிதண்ணீர் பிடித்து வைத்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
Thanjavur Power Areas: கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 16) வடகுத்து, சிற்றரசூர், கீழக்குப்பம், வளையமாதேவி, சேத்தியாத்தோப்பு ஆகிய துனை மின் நிலையங்களின் கீழ் வரும் பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 16) வடகுத்து, சிற்றரசூர், கீழக்குப்பம், வளையமாதேவி, சேத்தியாத்தோப்பு ஆகிய துனை மின் நிலையங்களின் கீழ் வரும் பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
வடகுத்து துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் இந்திரா நகர், கீழூர், அபதரணாபுரம், கணகைகொண்டான், வடலூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை சுமார் 5 மணி நேரம் மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும்.
சிற்றரசூர் துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் சிற்றரசூர், முத்துகிருஷ்ணாபுரம், ஆராய்ச்சிக்குப்பம், சிலம்பிநாதன்பேட்டை, அருங்குணம், மேல்பட்டாம்பாக்கம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
கீழக்குப்பம் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள கீழக்குப்பம், பூரங்கணி, மேட்டுக்குப்பம், காட்டுக்கூடலூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்தடை இருக்கும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
வளையமாதேவி துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள பகுதிகளான பி ஆதனூர், ஓடிமேடு, கா புதூர், எம்கே புரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
தமிழகம் முழுவதும் சீரான மின்சாரத்தை வழங்க மாவட்டம் வாரியாக சீரான இடைவெளியில் அனைத்து துணை மின் நிலையங்களிலும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த நேரங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவது வழக்கம்.
கடலுர் மாவட்டத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என்பதால் மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல், குடிதண்ணீர் பிடித்து வைத்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.