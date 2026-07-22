Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /கடலூரில் நாளை (ஜூலை 23) 5 மணி நேரம் மின்தடை: உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

கடலூரில் நாளை (ஜூலை 23) 5 மணி நேரம் மின்தடை: உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:11 PM IST

Cuddalore Power Cut: கடலுர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 23) முக்கிய பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என்பதால் மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல், குடிதண்ணீர் பிடித்து வைத்தல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

Cuddalore Power Cut Areas: கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 23) அடாரி, வேப்பூர், தொழுதூர், பண்ருட்டி, எம் பாரூர் ஆகிய துனை மின் நிலையங்களின் கீழ் வரும் பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Cuddalore District1/8

கடலூர் மின் தடை

கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 23) அடாரி, வேப்பூர், தொழுதூர், பண்ருட்டி, எம் பாரூர் ஆகிய துனை மின் நிலையங்களின் கீழ் வரும் பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Cuddalore Adari Sub Station2/8

கடலூர் அடாரி துணை மின்நிலையம்

அடாரி துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் அடாரி, பொய்னாபாடி, மாங்குளம், கீழோரத்தூர், ஜா எண்டல் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9:00 முதல் மதியல் 2 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

Cuddalore Veppur Sub Station3/8

கடலூர் வேப்பூர் துணை மின்நிலையம்

வேப்பூர் மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் வேப்பூர், சேப்பாக்கம், கழுதூர், கீழக்குறிச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை சுமார் 5 மணி நேரம் மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும்.

Cuddalore Tholudur Sub Station4/8

கடலூர் தொழுதூர் துணை மின்நிலையம்

தொழுதூர் மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் பட்டக்குறிச்சி, லட்சுமணபுரம், ராமநத்தம், லக்கூர், இடைச்செருவை ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9:00 முதல் மதியல் 2 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

 

Cuddalore Panruty Sub Station5/8

கடலூர் பண்ருட்டி துணை மின்நிலையம்

பண்ருட்டி மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் பண்ருட்டி ரூரல், கண்டரக்கோட்டை, தட்டாம்பாளையம், கோழிப்பாக்கம், அண்ணாகிராமம், ராசபாளையம், புதுப்பேட்டை, திருவாமூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை சுமார் 5 மணி நேரம் மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும்.

Cuddalore M Parur Sub Station6/8

கடலூர் எம் பாரூர் துணை மின்நிலையம்

எம் பாரூர் மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் எருமனூர், ரெட்டிக்குப்பம், கோணங்குப்பம், எடச்சித்தூர், வலசை  மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை சுமார் 5 மணி நேரம் மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும்.

Cuddalore Power Cut7/8

கடலுர் மின்தடை பகுதிகள்

தமிழகம் முழுவதும் சீரான மின்சாரத்தை வழங்க மாவட்டம் வாரியாக சீரான இடைவெளியில் அனைத்து துணை மின் நிலையங்களிலும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த நேரங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவது வழக்கம்.

Cuddalore Power Cut News8/8

கடலுர் மின்தடை செய்திகள்

கடலுர் மாவட்டத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என்பதால் தண்ணீர் பிடித்து வைத்தல், மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல் ஆகிய அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

TAGS:
Cuddalore
Power cut
Tamil nadu

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டெல்லி போராட்டம்: மாணவர்களுக்கு அண்ணாமலை எச்சரிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?
K Annamalai5 min ago
2
vijay32 min ago
3
Jana Nayagan37 min ago
4
8th Pay Commission53 min ago
5
TTV Dhinakaran54 min ago