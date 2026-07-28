/கடலூரில் நாளை (ஜூலை 29) 5 மணி நேரம் மின்தடை: எந்தெந்த ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கு?

Cuddalore Power Cut: கடலுர் மாவட்டத்தில் முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 29) மின்தடை இருக்கும் என்பதால் தண்ணீர் பிடித்து வைத்தல், மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல் ஆகிய அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
Cuddalore Power Cut Areas: கடலுர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 29) ஊ.மங்கலம், மேலப்பளையூர் மற்றும் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
தமிழகம் முழுதும் சீரான மின்சாரத்தை அளிக்கும் நோக்கில், மாவட்டம் வாரியாக சீரான இடைவெளியில் துணை மின்நிலையங்கள், மின் பாகங்கள் ஆகியவற்றின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
அந்த வகையில், கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூலை 29) ஊ.மங்கலம், மேலப்பளையூர் மற்றும் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மின்தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
ஊ.மங்கலம் துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் ஊ.மங்கலம், அரசகுழி, இருப்பு, சாத்தமங்கலம், கோபாலபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9:00 முதல் மதியல் 2 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்தடை இருக்கும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலப்பாளையூர் துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் மேலப்பாலையூர், சி கீரனூர், சிறுவாரப்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9:00 முதல் மதியல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும்.
ஸ்ரீமுஷ்ணம் துணை மின் நிலையத்தின் கீழ் வரும் ஸ்ரீமுஷ்ணம், ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி, ராஜேந்திரப்பட்டினம், குணமங்கலம், கல்லிபாடி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 29) காலை 9:00 முதல் மதியல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும்.
கடலுர் மாவட்டத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 29) மின்தடை இருக்கும் என்பதால் தண்ணீர் பிடித்து வைத்தல், மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்தல் ஆகிய அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொள்ள மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.