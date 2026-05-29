  /பிரபல இன்ஸ்டாகிராம் Couple மீது சைபர் க்ரைம் புகார்! முழு விவரம்..

பிரபல இன்ஸ்டாகிராம் Couple மீது சைபர் க்ரைம் புகார்! முழு விவரம்..

Written ByYuvashree
Published: May 29, 2026, 07:59 PM IST|Updated: May 29, 2026, 07:59 PM IST

இன்ஸ்டாகிராமின் பிரபல கப்புளான கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா மீது சைபர் க்ரைம் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

தமிழ்நாட்டில் பல ஆயிரம் பேர் இன்ஃப்ளூவன்ஸர்களாகவும் பிரபலமானவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். இவர்களில், பிரபலமான ஜோடியாக இருப்பது கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா. இவர்கள் இருவர் மீது சைபர் க்ரைமில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

இன்ஸ்டா பிரபலம்

சமீப காலமாக, இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப்களில் பிரபலமாக இருப்பவர்களுக்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். இவர்களுக்கு திரைப்படங்களில் நடிப்பது போன்ற பல வாய்ப்புகளும் கிடைக்கிறது.

 

வீடியோ

அந்த வகையில், சமீப காலமாக இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்பவே பிரபலமாக இருப்பவர்கள்தான் கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா. இவர்கள் இருவரும் ஜோடியாக இன்ஸ்டாகிராமில் காமெடி வீடியோக்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

 

சைபர் க்ரைம்

கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா மீது தற்போது சைபர் க்ரைமில் புகார் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. சும்மா காமெடி வீடியோ பதிவிடும் இவர்கள் மீது ஏன் இப்படியொரு புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தெரியுமா?

 

ஆபாசம்

ஆபாசத்தை தூண்டும் வகையில், வீடியோ மற்றும் ரீல்ஸ் பதிவிடுவதாக கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா மீது, கோவை சைபர் க்ரைம் போலீசிடம் வழக்கறிஞர் நவேஷ் ராஜ் என்பவர் புகார் அளித்துள்ளார். 

 

புகார்

கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, அவர்களின் சமூக வலைதள கணக்குகளை முடக்க வேண்டும் எனவும் அந்த புகாரில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்து கிருஷ்ணா மற்றும் ஐஸ்வர்யா எதுவும் இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

