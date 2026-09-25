/தனுஷ் 56 படத்தின் ஷூட்டிங் ஆரம்பம்! பூஜையுடன் தொடங்கியது..

D56 Movie Pooja : தனுஷின் 56வது திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங், விரைவில் ஆரம்பிக்கப்போகிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் பூஜை ஆரம்பமானது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
D56 Movie Pooja : தனுஷ், தற்போது 56வது திரைப்படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தை தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்க இருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழின் முன்னணி நடிகர் தனுஷின் 56வது திரைப்படமான D56 படத்தின் பணிகள் இன்று பூஜையுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளன. லப்பர் பந்து படத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இப்படத்தை இயக்குகிறார். தனுஷ் – தமிழரசன் பச்சமுத்து கூட்டணி முதன்முறையாக இணையும் படம் என்பதால், D56 திரைப்படத்தின் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆரம்பத்திலேயே எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
Sithara Entertainments நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் நாக வம்சி, Primark Productions நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஹரிதா லிங்கசாமி மற்றும் Srikara Studios நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் சாய் சௌஜன்யா ஆகியோர் இணைந்து இப்படத்தை தயாரிக்கின்றனர்.
மதுரை அருகில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள கருப்பணசாமி கோயிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையுடன் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. பூஜை நிகழ்வில் படக்குழுவினர் மற்றும் முக்கிய நட்சத்திரங்கள் கலந்துகொண்டனர். மக்களுக்கு கிடா விருந்தளித்து, பெரும் கோலாகலமாக படப்பிடிப்பு பணிகளை துவக்கியுள்ளது படக்குழு.
நடிகர் வடிவேலு இந்த விழாவில் பேசுகையில், “மாரனாடு கருப்பணசாமி கோயில் மிகவும் விசேஷமான ஒரு கோயில். இந்த ஊரில் பிறந்த ஒவ்வொருவருமே கருப்பசாமிதான். இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தையும், மக்களின் அன்பையும் பார்க்கும்போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. தனுஷ் சாரின் படத்துக்கான பூஜை இவ்வளவு பெரிய விழாவாக நடைபெறுவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இதுவே மாநாடு போல இருக்கிறது.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு தனுஷ் சாருடன் இணைந்து நடிக்கும் வாய்ப்பு இந்தப் படத்தின் மூலம் கிடைத்திருக்கிறது. ஏன் இடையில் அவருடன் நடிக்கவில்லை என்று கேட்கலாம். சினிமாவில் சில விஷயங்கள் சரியான நேரத்தில் அமைய வேண்டும். இப்போது இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி” என்று கூறினார்.
நடிகர் தனுஷ் பேசியபோது, “இந்த பூஜை, இன்று பின்னால் இருக்கும் சாமியையும், முன்னால் இருக்கும் உங்களையும் நம்பித்தான் நடைபெறுகிறது. இன்று நான் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை. அனைவரும் இங்கு நடைபெறும் கடா விருந்தில் வயிறார சாப்பிட்டு, பத்திரமாக வீட்டுக்குச் செல்ல வேண்டும்.
விரைவில் ஓம் படத்தின் ஆடியோ லாஞ்சில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பேன். இங்கு வந்து உங்கள் அன்பையும், ஆதரவையும், ஆசீர்வாதத்தையும் வழங்கிய அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்றார்.
இப்படத்தில் நடிகர்கள் தனுஷ், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வடிவேலு, பிரித்தி முகுந்தன் மற்றும் விஜய்குமார் உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இளம் தலைமுறையில் தனது இசையின் மூலம் கவனம் ஈர்த்து வரும் சாய் அபயங்கர், தனுஷ் நடிக்கும் படத்திற்கு இசையமைப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது” என்று கூறினார்.
D56 படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பு குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தனுஷின் நடிப்பு, தமிழரசன் பச்சமுத்துவின் தனித்துவமான கதை சொல்லும் பாணி, சாய் அபயங்கரின் இசை என பல எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ள D56, ஆரம்பகட்டத்திலேயே ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. படத்தின் அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் மற்றும் படப்பிடிப்பு தொடர்பான தகவல்களை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.