/அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு 3 குட் நியூஸ்: டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர்

Central Government Employees DA Hike: அஞ்சல் துறை ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி உள்ளது. அவர்களது அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்பட்டது. சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
நாடு முழுவதும் உள்ள கிராம அஞ்சல் ஊழியர்களுக்கு (GDS) பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் ஒரு செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அஞ்சல் துறை (Postal Department), GDS ஊழியர்களின் அகவிலைப்படியை (DA) 60 சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது. இந்த புதிய அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.
இந்த டிஏ உயர்வு கோடிக்கணக்கான கிராமப்புற அஞ்சல் ஊழியர்களின் வருமானத்தை நேரடியாக உயர்த்தும். அஞ்சல் துறை மே 10, 2026 தேதியிட்ட ஓர் உத்தரவின் மூலம் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக எகனாமிக் டைம்ஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.
புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். இது நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான கிராமப்புற அஞ்சல் ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும். முக்கியமாக, ஜனவரி முதல் மே 2026 வரையிலான காலத்திற்கான டிஏ அரியர் தொகையும் (DA Arrears) ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும். இது அவர்களின் ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். மே 10, 2026 அன்று அஞ்சல் துறை வெளியிட்ட உத்தரவின்படி, கிராமப்புற அஞ்சல் ஊழியர்கள் இனி தங்கள் அடிப்படை 'நேரம் சார்ந்த தொடர் படி' (TRCA) தொகையின் மீது 60 சதவீத அகவிலைப்படியைப் பெறுவார்கள். இதற்கு முன்பு, அகவிலைப்படி விகிதம் 58 சதவீதமாக இருந்தது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றில் 2 சதவீத உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐந்து மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். இருப்பினும், இந்த நிலுவைத் தொகை எப்போது வரவு வைக்கப்படும் என்பது குறித்த தகவல் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.
கிராமப்புற அஞ்சல் ஊழியர்கள், வழக்கமான அரசு ஊழியர்களைப் போல அடிப்படை ஊதியத்தைப் பெறுவதில்லை. அவர்கள் 'நேரம் சார்ந்த தொடர் படி' ( Time Related Continuity Allowance - TRCA) என்ற அடிப்படையில் ஊதியம் பெறுகிறார்கள். இந்த TRCA தொகையே அவர்களின் வருமானத்தின் முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. அதனுடன் அகவிலைப்படி (DA) சேர்க்கப்படுகிறது. அகவிலைப்படியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த உயர்வு, ஊழியர்களின் மொத்த மாத வருமானத்தை அதிகரிக்கும்.
திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி விகிதம், GDS ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் ஊதியத்தை (take-home pay) கணிசமாக உயர்த்தும். உதாரணமாக, ₹20,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு GDS ஊழியர், அகவிலைப்படியாக ₹12,000 பெறுவார். இதன் மூலம் அவரது மொத்த மாத வருமானம் ₹32,000 ஆக உயரும்.
₹25,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு ஊழியர், மொத்தமாக ₹40,000 வருமானம் ஈட்டுவார். இந்தக் கொடுப்பனவு சதவீத அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, அடிப்படை ஊதியம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, ஒட்டுமொத்த ஊதிய உயர்வு அவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும்.
