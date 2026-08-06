/அகவிலைப்படி அப்டேட்: ஜூலை முதல் 63% டிஏ? அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

DA Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் கூடிய விரைவில் 63% ஆக அதிகரிக்கவுள்ளது. இதன் பிறகு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழு கணக்கிட்டை இங்கே காணலாம்.
Dearness Allowance: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியைத் (DA) தீர்மானிக்க, முந்தைய 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு - தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) தரவை அரசு பயன்படுத்துகிறது. தொழிலாளர் நலத்துறை (Labour Bureau) வெளியிட்ட ஜூன் 2026-க்கான சமீபத்திய தரவில், AICPI-IW குறியீடு 151.9-ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. இதன் விளைவாக, 12 மாத சராசரி 148.65-ஆக உயர்ந்தது, இதனால் கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி சுமார் 63.76%-ஆக உள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு முன் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அகவிலைப்படியில் (DA) 3% உயர்வுக்கான வாய்ப்பு இப்போது மிக வலுவாகியுள்ளது. ஜூன் 2026-க்கான AICPI-IW தரவு வெளியானதைத் தொடர்ந்து, 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வரும் ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 60%-லிருந்து 63%-ஆக உயரக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு இந்த அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தால், ஊழியர்களின் மாதச் சம்பளம் அதிகரிக்கும். மேலும், இந்த உயர்வு ஜூலை 2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பள உயர்வுக்கான நிலுவைத் தொகையையும் பெறுவரகள். அகவலைப்படி 63% ஆக அதிகரித்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியைத் (DA) தீர்மானிக்க, முந்தைய 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு - தொழில்துறை தொழிலாளர்கள்) தரவை அரசு பயன்படுத்துகிறது. தொழிலாளர் நலத்துறை (Labour Bureau) வெளியிட்ட ஜூன் 2026-க்கான சமீபத்திய தரவில், AICPI-IW குறியீடு 151.9-ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. இதன் விளைவாக, 12 மாத சராசரி 148.65-ஆக உயர்ந்தது, இதனால் கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி சுமார் 63.76%-ஆக உள்ளது.
இருப்பினும், அரசு அகவிலைப்படியை தசம எண்களில் (decimal figures) அமல்படுத்துவதில்லை. அகவிலைப்படி எப்போதும் முழு எண்ணாகவே (rounded figure) அறிவிக்கப்படுகிறது. ஆகையால், 63.76% என்பது 63%-ஆகக் கருதப்படும். இதன் காரணமாக, இம்முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியில் 3% உயர்வுக்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.
ஜனவரி 2026-ல், மத்திய அரசு, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை (DA) 2% உயர்த்தியது. இதன் மூலம் அகவிலைப்படி 60%-ஆக உயர்ந்தது. இம்முறை மேலும் 3% உயர்வு ஏற்பட்டால், ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 63%-ஐ எட்டும். இருப்பினும், இது தற்போது ஒரு கணிப்பாக மட்டுமே உள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்து, நிதி அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த பின்னரே புதிய அகவிலைப்படி (DA) விகிதங்கள் நடைமுறைக்கு வரும்.
மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை 3% உயர்த்தினால் (அதாவது 60%-லிருந்து 63%-க்கு), ஊழியர்களின் மாதச் சம்பளம் அதிகரிக்கும். அதுமட்டுமின்றி, புதிய விகிதங்கள் ஜூலை 2026 முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால், முந்தைய மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையையும் (arrears) டிஏ அரியர் தொகையாக ஊழியர்கள் பெறுவார்கள்.
உதாரணமாக, 'பே லெவல்-1' (Pay Level-1) பிரிவில் உள்ள ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹18,000. இவர்களது மாதச் சம்பளத்தில் சுமார் ₹540 உயர்வு கிடைக்கும். அதனுடன் இவர்களுக்கு அரியர் தொகையாக சுமார் ₹3,240 கிடைக்கலாம். 'பே லெவல்-10' (Pay Level-10) பிரிவில் உள்ள ஒரு ஊழியர்களுக்கு (அடிப்படைச் சம்பளம் ₹56,100) மாதச் சம்பளம் சுமார் ₹1,683 அதிகரிக்கலாம். இதன் அடிப்படையில், இவர்களுக்கு சுமார் ₹10,098 நிலுவைத் தொகையாகக் கிடைக்கலாம்.
ஊழியர்களின் அடிப்படைச் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வால் கிடைக்கும் பலனும் அதிகமாக இருக்கும். டிஏ அரியர் தொகையும் அதற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கும்.
தற்போது, 63% அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படையாக ஜூன் 2026 வரையிலான AICPI-IW தரவுகள் உள்ளன. மத்திய அரசு மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக ஊழியர்கள் காத்திருக்கின்றனர். ஒப்புதல் கிடைத்த பின்னரே புதிய அகவிலைப்படி விகிதம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். அப்போது ஊழியர்கள் உயர்ந்த சம்பளத்துடன், ஜூலை 2026 முதலான டிஏ அரியர் தொகையையும் பெறுவார்கள்.