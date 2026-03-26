அகவிலைப்படி உயர்வு: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஏமாற்றம்

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வந்துவிட்டதா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றம் கிடைத்துள்ளது. நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) உயர்வு குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.
நேற்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், ஜனவரி முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலகட்டத்திற்கு, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக, அதாவது 2 சதவீதம் உயர்த்த அரசு ஒப்புதல் அளிக்கும் என்று பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இருப்பினும், இதுகுறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. இதனால் தற்போதைய அகவிலைப்படி 58 சதவீதமாகவே தற்போதைக்குத் தொடர்கிறது.
மார்ச் மாதத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாத நிலையில், DA திருத்தம் குறித்த அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை வழக்கத்திற்கு மாறான நிகழ்வாகவும் கருத முடியாது. கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டிலும், ஜனவரி மாதத்திற்கான DA உயர்வை அரசு மார்ச் மாதத்திற்குப் பதிலாக ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதியே அறிவித்திருந்தது. தற்போதும் அதேபோன்ற தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால், இந்த ஊதியத் திருத்தத்திற்காக ஊழியர்கள் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம்.
பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்றே பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய CPI-IW குறியீடு 148.2-ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. இது DA கணக்கீட்டு விகிதத்தை 60.34 ஆக உயர்த்துகிறது. தசமப் புள்ளிகளுக்குப் பிந்தைய எண்களைப் புறக்கணித்தால், ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய DA விகிதம் 60 சதவீதமாக அமைகிறது.
அரசு இந்த முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தவுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாத ஊதியம் உயரும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலை நிவாரணத் தொகையும் அதிகரிக்கும். மேலும், ஜனவரி 2026 முதல் டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். அடிப்படை ஊதியமாக ரூ. 18,000 பெறும் ஒரு ஊழியருக்கு, மாதத்திற்கு ரூ. 360 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். மேலும், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையாக சுமார் ரூ. 1,080 கிடைக்கும்.
பணவீக்கத்தை ஈடுசெய்வதற்காக, அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இருமுறை, ஜனவரி 1 மற்றும் ஜூலை 1 -இல் திருத்தப்படுகிறது. இது நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI)-தொழில்துறை ஊதிய (IW) தரவுகளின் 12 மாத சராசரியின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது, இதன்மூலம் சம்பளங்களும் ஓய்வூதியங்களும் தினமும் அதிகரிக்கும் விலைகளுக்கு ஏற்ப இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இதற்கு முந்தைய அகவிலைப்படி திருத்தம் அக்டோபர் 2025-ல் வந்தது. அப்போது அரசாங்கம் 3% உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அகவிலைப்படி 55%-லிருந்து 58%-ஆக உயர்ந்தது. இது ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில், எதிர்பார்க்கப்படும் 2% உயர்வு, சமீபத்திய மாதங்களில் காணப்படும் மிதமான பணவீக்கப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்த அகவிலைப்படி திருத்தமும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது டிசம்பர் 31, 2025 அன்று 7வது ஊதியக் குழுவின் பறிந்துரைகள் நிறைவடைந்தவுடன் வருகிறது. தற்போதுள்ள சூத்திரம் தொடர்ந்தாலும், 7வது ஊதியக் குழுவிற்குப் பிந்தைய காலகட்டத்தில் இதுவே முதல் அகவிலைப்படி உயர்வாக இருக்கும்.
