/DA Hike: 21 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் - அகவிலைப்படி உயர்வு!

DA Hike: லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியததாரர்களை மகிழ்விக்கும் வகையில், இரண்டு மாநில அரசுகள் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி உள்ளன. ஜனவரி மாதம் முதல் இதை அமல்படுத்தப்படும். மே மாத சம்பளத்தில் அரியர் உடன் வழங்கப்படும்.
அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது மகிழ்ச்சியளிக்கும் செய்தியாகும். அந்த வகையில், தற்போது இரண்டு மாநில அரசுகள் தனது அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவித்துள்ளது.
கர்நாடகா: நேற்று (மே 12) கர்நாடக அரசின் நிதித்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, அதன் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2026, ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் இது அமல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், 14.25% ஆக இருந்த அகவிலைப்படி 15.75% ஆக உயர்ந்துள்ளது. அனைத்து அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும்.
அதேபோல், UGC கீழ் இயங்கும் AICTE, ICAR மற்றும் தேசிய நீதித்துறை ஊதிய ஆணையத்தின் கீழ் வரும் சட்ட அதிகாரிகளுக்கும் அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும். கர்நாடகாவில் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டது குறித்து கர்நாடக மாநில அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கூறுகையில், 5.25 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 3 லட்சம் வாரியங்கள் மற்றும் மாநகராட்சி, நகராட்சி ஊழியர்கள், 4.5 லட்ச ஓய்வூதியதாரர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள் என்றார். அகவிலைப்படி உயர்வு மே மாத சம்பளத்தில் எதிரொலிக்கும்.
பீகார்: பீகாரில் சமீபத்தில் அமைச்சரவை மாற்றம் ஏற்பட்டது. முதல்வராக இருந்த நிதிஷ் குமார், மாநிலங்களவை உறுப்பினரான பின்னர், அவரது அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டது. பாஜகவின் சாம்ராட் சௌத்ரி தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்றது. புதிய அமைச்சரவை பொறுப்பேற்ற பின்னர் நடைபெற்ற முதல் கூட்டத்திலேயே அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம், 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணியாற்றுபவர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்ந்துள்ளது. பீகாரில் இதன்மூலம் 58% ஆக இருந்த அகவிலைப்படி 60% ஆக உயர்ந்துள்ளது. அகவிலைப்படி உயர்வால் சுமார் 9 லட்ச அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரரர்களுக்கு பயனளிக்கும். இது 2026, ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் என பீகார் அரசு தெரிவித்துள்ளது. 5வது ஊதியக்குழுவின் பணியாற்றுபவர்களுக்கு 474%இல் இருந்து 483% ஆகவும், 6வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் பணியாற்றுபவர்களுக்கு 257%இல் இருந்து 262% ஆக உயர்ந்தப்பட்டுள்ளது.