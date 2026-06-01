/மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலை முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு 63% அகவிலைப்படி? AICPI-IW குட் நியூஸ்

DA Hike Latest News: ஜூலை 2026 இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்? ஏப்ரல் மாத AICPI-IW குறியீடு மூலம் இதில் ஒரு குறிப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees DA Hike: அகவிலைப்படியைத் தீர்மானிப்பதில் AICPI-IW குறியீடு ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. பணவீக்கத்தின் தாக்கத்திலிருந்து ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை எந்தளவுக்கு உயர்த்த வேண்டும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுவது இந்தக் குறியீடுதான்.
தனியார் துறை ஊழியர்கள் தங்கள் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வை (increments) ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருப்பதைப் போலவே, அரசு ஊழியர்களும் டிஏ உயர்வுக்காக, அதாவது, தங்கள் அகவிலைப்படியில் (Dearness Allowance) ஏற்படும் அதிகரிப்புக்காக, ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். ஒவ்வொரு முறையும் தங்கள் அகவிலைப்படியில் கணிசமான உயர்வு இருக்கும் என்று ஊழியர்கள் தொடர்ந்து நம்புகிறார்கள்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணமும் ஆண்டுக்கு 2 முறை திருத்தப்படுகின்றன. இந்த DA உயர்வு, தொழில்துறை ஊழியர்களைப் பாதிக்கும் பணவீக்கத்தின் (inflation) அதிகரிப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பணவீக்கத்தின் உயர்வு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு அகவிலைப்படியில் எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்வும் அதிகமாக இருக்கும்.
தொழிலாளர் பணியகம் (Labour Bureau), தொழில்துறை ஊழியர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW) தொடர்பான ஏப்ரல் மாதத் தரவை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வெளியீடு, ஜூலை 2026-இல் ஏற்படக்கூடிய DA உயர்வு குறித்த விவாதங்களைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் சுமார் 3 சதவீதம் அளவுக்கு DA உயர்வு ஏற்படக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையை இந்தத் தரவுகள் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இருப்பினும், இன்னும் மே மற்றும் ஜூன் 2026 மாதங்களுக்கான தரவுகள் இன்னும் வெளியாகாததால், முழுமையான நிலவரம் இன்னும் தெளிவாகவில்லை. ஆயினும், ஏப்ரல் மாதத் தரவுகள், ஊழியர்களுக்குக் கணிசமான நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும் என்பதை நிச்சயமாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, ஏப்ரல் 2026-இல் AICPI-IW குறியீடு 149.9 புள்ளிகளாக உயர்ந்தது. மார்ச் 2026-இல் இது 149.1 புள்ளிகளாக இருந்தது. அதேவேளையில், பணவீக்க விகிதமும் 4.27 சதவீதத்திலிருந்து 4.46 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இது, பணவீக்கத்தின் வேகம் அதிகரித்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
அகவிலைப்படியை அரசாங்கம் சரியாக எதன் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கிறது என்பது பல ஊழியர்களின் மனதில் அடிக்கடி எழும் ஒரு கேள்வியாக உள்ளது. 12 மாதக் காலப்பகுதியில் கணக்கிடப்படும் சராசரி AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
ஜூலை 2026-இல் வழங்கப்படவுள்ள அகவிலைப்படி (DA) கணக்கீட்டிற்கு, ஜூலை 2025 முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான 12 மாத காலத்தின் சராசரி குறியீட்டு எண் (Index) கருத்தில் கொள்ளப்படும். தற்போதைய நிலையில், மே 2025 முதல் ஏப்ரல் 2026 வரையிலான காலத்திற்கான சராசரி AICPI-IW (தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) 147.51-ஆக உள்ளது.
ஏப்ரல் 2026-இல், மத்திய அரசு அகவிலைப்படியில் 2 சதவீதம் உயர்வு அறிவித்தது. இந்த உயர்வு ஜனவரி 2026 முதல் பின்னேற்பு அடிப்படையில் (retroactively) அமலுக்கு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டது; இதன் விளைவாக, அகவிலைப்படி விகிதம் 60 சதவீதமாக உயர்ந்தது. தற்போது, ஊழியர்கள் அடுத்த திருத்த அறிவிப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.
அகவிலைப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. 2001-ஆம் ஆண்டை அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்ட குறியீட்டு எண்ணையும், 2016-ஆம் ஆண்டை அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்ட குறியீட்டு எண்ணையும் ஒன்றிணைக்க, 2.88 என்ற 'இணைப்புக் காரணி' (linking factor) பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்போதைய 12 மாத காலத்தின் சராசரி புள்ளிவிவரங்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீடுகளின்படி, அகவிலைப்படி சுமார் 62.51 சதவீதமாக அமைகிறது. விதிமுறைகளின்படி, இந்த எண்ணை அருகிலுள்ள முழு எண்ணாக முழுமைப்படுத்தும்போது (rounded off), அகவிலைப்படி விகிதம் 63 சதவீதத்தை எட்டக்கூடும். இது, தற்போதுள்ள 60 சதவீத விகிதத்தை விட சுமார் 3 சதவீதம் கூடுதல் உயர்வைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இருப்பினும், மே மற்றும் ஜூன் 2026 மாதங்களுக்கான தரவுகள் முழுமையாகக் கிடைத்த பின்னரே, இது குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். நிலை-5 (Level-5) பிரிவைச் சார்ந்த ஒரு ஊழியரின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹29,200 என்று வைத்துக்கொள்வோம். 60 சதவீத அகவிலைப்படி (DA) விகிதத்தில்: அடிப்படை ஊதியம்: ₹29,200, அகவிலைப்படி: ₹17,520, மொத்த ஊதியம்: ₹46,720. அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயர்ந்தால்: அடிப்படை ஊதியம்: ₹29,200, அகவிலைப்படி: ₹18,396, மொத்த ஊதியம்: ₹47,596. இதன் மூலம், ஊழியரின் மாத வருமானத்தில் சுமார் ₹876 அளவு உயர்வு ஏற்படக்கூடும்.